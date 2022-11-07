https://sputnikarabic.ae/20221107/خام-برنت-يرتفع-إلى-99-دولارا-للبرميل-لأول-مرة-منذ-الصيف-1069920006.html
خام "برنت" يرتفع إلى 99 دولارا للبرميل لأول مرة منذ الصيف
خام "برنت" يرتفع إلى 99 دولارا للبرميل لأول مرة منذ الصيف
ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع اختراق خام "برنت" 99 دولارا أمريكيا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 أغسطس/ آب. 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T16:31+0000
2022-11-07T16:31+0000
2022-11-07T16:31+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 15:33 بتوقيت غرينتش، وصل سعر خام "برنت" إلى 99.05 دولار للبرميل، لكنه تراجع بعد ذلك قليلا إلى 98.69 دولار بحلول الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، ولا يزال باللون الأخضر (+ 0.12%).واعتبارا من الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود ديسمبر/ كانون الأول الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27 في لمائة، عند 92.86 دولار للبرميل.وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، انخفض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20221030/شركات-النفط-الغربية-تسجل-أرباحا-قوية-مستفيدة-من-ارتفاع-الأسعار-العالمية-1069644492.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, أسعار النفط اليوم
خام "برنت" يرتفع إلى 99 دولارا للبرميل لأول مرة منذ الصيف
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ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع اختراق خام "برنت" 99 دولارا أمريكيا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 أغسطس/ آب.
موسكو - سبوتنيك. واعتبارا من الساعة 15:33 بتوقيت غرينتش، وصل سعر خام "برنت" إلى 99.05 دولار للبرميل، لكنه تراجع بعد ذلك قليلا إلى 98.69 دولار بحلول الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، ولا يزال باللون الأخضر (+ 0.12%).
واعتبارا من الساعة 15:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود ديسمبر/ كانون الأول الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27 في لمائة، عند 92.86 دولار للبرميل.
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول، انخفض سعر برميل النفط ماركة "برنت"، لأقل من 90 دولارا للبرميل
، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.