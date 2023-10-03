https://sputnikarabic.ae/20231003/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ينفي-عقد-صفقة-سرية-مع-بايدن-بشأن-دعم-أوكرانيا-لم-أتحدث-معه-منذ-أشهر-1081619430.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي عقد صفقة سرية مع بايدن بشأن دعم ‏أوكرانيا: ‏لم أتحدث معه منذ أشهر

رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفي عقد صفقة سرية مع بايدن بشأن دعم ‏أوكرانيا: ‏لم أتحدث معه منذ أشهر

نفى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، وجود اتفاق سري بشأن المساعدات ‏لأوكرانيا بينه وبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتوفير تمويل حكومي مؤقت.‏ 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T11:52+0000

2023-10-03T11:52+0000

2023-10-03T11:52+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبدا أن بايدن أشار، يوم الأحد الماضي، في تعليق للصحفيين، إلى أنه أبرم اتفاقا مع مكارثي لتمرير مشروع قانون ميزانية حكومية مؤقتة.وقال مكارثي في مقابلة لوسائل إعلام أمريكية في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين: "لا، هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لا يوجد اتفاق جانبي مع الرئيس بايدن".وأضاف مكارثي أنه لم يتحدث مع بايدن منذ أشهر.من ناحيتها، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق من أمس الاإنين، تقديم تفاصيل عن الصفقة المزعومة بين بايدن ومكارثي، ولم تؤكد أو تنفي وجودها.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد مطلع الشهر الجاري، أن الولايات المتحدة لن تسمح تحت أي ظرف بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا، وذلك عقب اعتماد مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية من قبل الكونغرس، والذي لم يتضمن تخصيص مساعدات إلى كييف.وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، إن "مشروع القانون يضمن استمرار القوات الأمريكية في تلقي رواتبها، وكذلك تجنيب المسافرين التعطل في المطارات، وضمان استمرار حصول الملايين من النساء والأطفال على مساعدات غذائية حيوية"، مضيفا: "هذه أنباء جيدة للشعب الأمريكي".واستدرك بايدن قائلا: "ولكنني أود أن أكون واضحا، لم يكن يجب أن نكون في هذا الموقف منذ البداية. قبل أشهر قليلة اتفقت مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي على تجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة. لأسابيع، حاول المتطرفون الجمهوريون في مجلس النواب الانسحاب من هذه الصفقة، بطلب اقتطاعات ضخمة من الإنفاق كانت لتضر بملايين الأمريكيين. لقد فشلوا".ولفت إلى أنه "بينما كان رئيس مجلس النواب وأغلب أعضاء الكونغرس ثابتين في دعمهم لأوكرانيا، فإنه لا يوجد تمويل جديد في هذا الاتفاق (مشروع قانون التمويل المؤقت) لمواصلة هذا الدعم. لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بقطع الدعم الأمريكي عن أوكرانيا".وأضاف: "أتوقع تماما بأن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه أمام الشعب الأوكراني، ويؤمن الطريق نحو تقديم الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة".وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق في وقت سابق، على تمرير مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية لمدة 45 يوما، لتجنب الإغلاق الحكومي.وجاءت موافقة مجلس الشيوخ بعدما مرر مجلس النواب مشروع قانون التمويل المؤقت الذي لا يتضمن أموالا لصالح أوكرانيا.وفي وقت لاحق من الأحد الموافق الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع على قانون التمويل المؤقت المصادق عليه من قبل الكونغرس، والذي سيسمح بمواصلة تمويل عمل الحكومة حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وبتوقيع بايدن على القانون، تجاوزت الولايات المتحدة خطر الإغلاق الحكومي الذي كان سيتسبب في التوقف عن دفع رواتب الموظفين في الوكالات والهيئات الفيدرالية الأمريكية.

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https://sputnikarabic.ae/20231001/الشيوخ-الأمريكي-يقر-مشروع-قانون-التمويل-المؤقت-لتجنب-الإغلاق-الحكومي-دون-مساعدة-كييف-1081550792.html

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