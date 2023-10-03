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https://sputnikarabic.ae/20231003/نوبل-للفيزياء-تمنح-جائزتها-لـ3-علماء-لأبحاثهم-في-مجال-الإلكترونات-1081619876.html
نوبل للفيزياء تمنح جائزتها لـ3 علماء لأبحاثهم في مجال الإلكترونات
نوبل للفيزياء تمنح جائزتها لـ3 علماء لأبحاثهم في مجال الإلكترونات
قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، لكل من، بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير، لابتكارهم طرقًا جديدة لدراسة... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T11:27+0000
2023-10-03T11:27+0000
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وكتبت اللجنة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمومية، وآن لولييه من جامعة "لوند" السويد.وكانت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 قد مُنحت بشكل مشترك إلى آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنتون زيلينجر "لتجاربهم على الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك متباينات بيل، وريادتهم في علم المعلومات الكمومية".
https://sputnikarabic.ae/20231002/عالمان-طورا-لقاحا-مضادا-لـكورونا-يفوزان-بجائزة-نوبل-للطب-لعام-2023-1081588046.html
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نوبل, منوعات, علوم
نوبل, منوعات, علوم

نوبل للفيزياء تمنح جائزتها لـ3 علماء لأبحاثهم في مجال الإلكترونات

11:27 GMT 03.10.2023
© AP Photo / Angela Weissجائزة نوبل للسلام
جائزة نوبل للسلام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Angela Weiss
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قررت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم منح جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023، لكل من، بيير أغوستيني، وفيرينك كراوس، وآن لويلير، لابتكارهم طرقًا جديدة لدراسة ديناميكيات الإلكترونات في المادة.
وكتبت اللجنة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)، أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديراً "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة.

واكتشفت آن لويلير تأثيرًا جديدًا لتفاعل ضوء الليزر مع الذرات الموجودة في الغاز، بينما اكتشف بيير أغوستيني وفيرينك كراوس أنه يمكن استخدام هذا التأثير لإنشاء نبضات ضوئية أقصر مما كان ممكنًا في السابق.

جائزة نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
مجتمع
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أمس, 11:02 GMT
يشار إلى أن بيير أغوستينى، من جامعة ولاية أوهايو، كولومبوس، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيرينك كروسز من معهد "ماكس بلانك" للبصريات الكمومية، وآن لولييه من جامعة "لوند" السويد.
وكانت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2022 قد مُنحت بشكل مشترك إلى آلان أسبكت وجون إف كلاوزر وأنتون زيلينجر "لتجاربهم على الفوتونات المتشابكة وإثبات انتهاك متباينات بيل، وريادتهم في علم المعلومات الكمومية".
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