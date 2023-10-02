https://sputnikarabic.ae/20231002/عالمان-طورا-لقاحا-مضادا-لـكورونا-يفوزان-بجائزة-نوبل-للطب-لعام-2023-1081588046.html
عالمان طورا لقاحا مضادا لـ"كورونا" يفوزان بجائزة "نوبل" للطب لعام 2023
عالمان طورا لقاحا مضادا لـ"كورونا" يفوزان بجائزة "نوبل" للطب لعام 2023
أعلنت لجنة جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن منح جائزة "نوبل" في مجال الطب، لعام 2023، لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأمريكية، كاتالين كاريكو، والطبيب العالم... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T11:02+0000
2023-10-02T11:02+0000
2023-10-02T11:02+0000
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فيروس كورونا
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وكتبت اللجنة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "مُنحت جائزة "نوبل" في الفسيولوجيا أو الطب، لعام 2023، إلى كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد، التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الفعالة ضد فيروس "كورونا".وتتواجد تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، التي أنشأها كل من كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، من تصنيع شركات "فايزر/ بيونتيك" و"موديرنا".وفي تلك اللقاحات، تخبر تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة والتي تنشأ داخل المختبر، الخلايا البشرية بإنشاء مستضدات، وهي بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في مرض "كوفيد - 19"، وبفضل تلك المستضدات، يتعلم جهاز المناعة لدى الشخص كيفية محاربة الفيروس وتحييد "كوفيد" إذا دخل الجسم. بعد أن تقوم الخلايا بتكوين هذه البروتينات، يقوم الجسم بتكسير تعليمات تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، والتخلص منها.يشار إلى أن جائزة "نوبل" هي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، ويتم اختيارها من قبل جمعية "نوبل" في معهد كارولينسكا في السويد، وتبلغ قيمتها نحو مليون دولار.ويتم الإعلان عن جائزة "نوبل" في الطب أولا، يليها في الأيام التالية، الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لـ"نوبل"، عن عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20221226/منظمة-الصحة-العالمية-تنصح-بعدم-تلقي-جرعات-إضافية-من-لقاح-كورونا-1071622129.html
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منوعات, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
منوعات, علوم, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
عالمان طورا لقاحا مضادا لـ"كورونا" يفوزان بجائزة "نوبل" للطب لعام 2023
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أعلنت لجنة جائزة "نوبل"، اليوم الاثنين، عن منح جائزة "نوبل" في مجال الطب، لعام 2023، لعالمة الكيمياء الحيوية المجرية الأمريكية، كاتالين كاريكو، والطبيب العالم الأمريكي، درو فايزمان، لتطويرهما تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، المستخدمة في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد.
وكتبت اللجنة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "مُنحت جائزة "نوبل
" في الفسيولوجيا أو الطب، لعام 2023، إلى كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات قاعدة النيوكليوزيد، التي مكنت من تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الفعالة ضد فيروس "كورونا".
وتتواجد تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، التي أنشأها كل من كاتالين كاريكو، ودرو فايزمان، في اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، من تصنيع شركات "فايزر/ بيونتيك" و"موديرنا"
.
وفي تلك اللقاحات، تخبر تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة والتي تنشأ داخل المختبر، الخلايا البشرية بإنشاء مستضدات، وهي بروتينات مشابهة لتلك الموجودة في مرض "كوفيد - 19"، وبفضل تلك المستضدات، يتعلم جهاز المناعة لدى الشخص كيفية محاربة الفيروس وتحييد "كوفيد" إذا دخل الجسم. بعد أن تقوم الخلايا بتكوين هذه البروتينات، يقوم الجسم بتكسير تعليمات تقنية "الحمض النووي الريبي المرسال" المعدلة، والتخلص منها.
26 ديسمبر 2022, 13:26 GMT
يشار إلى أن جائزة "نوبل" هي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، ويتم اختيارها من قبل جمعية "نوبل" في معهد كارولينسكا في السويد، وتبلغ قيمتها نحو مليون دولار.
ويتم الإعلان عن جائزة "نوبل" في الطب أولا، يليها في الأيام التالية، الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لـ"نوبل"، عن عام 2023.