https://sputnikarabic.ae/20231003/وزير-إسرائيلي-يؤدي-طقوسا-تلمودية-في-العاصمة-السعودية-فيديو-1081612630.html
وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية... فيديو
وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية... فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، وهو يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات ما يسمى "عيد العرش" في العاصمة السعودية الرياض. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T07:05+0000
2023-10-03T07:05+0000
2023-10-03T07:10+0000
السعودية
إسرائيل
العالم
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وكان كرعي قد وصل إلى العاصمة السعودية، أمس الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية عضو الكنيست دافيد بيتان.ويشارك الوفد في مؤتمر دولي يعقد في الرياض، حتى يوم الأربعاء، ويلتقي بممثلين من مختلف أنحاء العالم.وشلومو كرعي، هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية، خلال أقل من أسبوع، بعد وزير السياحة حاييم كاتس، ووفد مرافق له وصلوا إلى الرياض، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة "علنيا"، وفقا لقناة "كان" العبرية.ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع مع إسرائيل"، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية وللمفاوضات الخاصة بها، بحسب قوله.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, إسرائيل, العالم
السعودية, إسرائيل, العالم
وزير إسرائيلي يؤدي طقوسا تلمودية في العاصمة السعودية... فيديو
07:05 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 07:10 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لوزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، وهو يؤدي طقوسا تلمودية وصلوات ما يسمى "عيد العرش" في العاصمة السعودية الرياض.
وكان كرعي
قد وصل إلى العاصمة السعودية، أمس الاثنين، على رأس وفد رسمي، يضم رئيس اللجنة الاقتصادية عضو الكنيست دافيد بيتان.
ويشارك الوفد في مؤتمر دولي يعقد في الرياض، حتى يوم الأربعاء، ويلتقي بممثلين من مختلف أنحاء العالم.
وشلومو كرعي، هو ثاني وزير إسرائيلي يزور السعودية، خلال أقل من أسبوع، بعد وزير السياحة حاييم كاتس، ووفد مرافق له وصلوا إلى الرياض، للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، ليصبح الأخير أول وزير إسرائيلي يزور المملكة "علنيا"، وفقا لقناة "كان" العبرية.
ويأتي ذلك تزامنا مع تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن "السعودية تقترب من خطوة التطبيع
مع إسرائيل"، لكنه شدد على أهمية القضية الفلسطينية وللمفاوضات الخاصة بها، بحسب قوله.