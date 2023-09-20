https://sputnikarabic.ae/20230920/محمد-بن-سلمان-السعودية-تقترب-أكثر-كل-يوم-من-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-1081250074.html
محمد بن سلمان: السعودية "تقترب أكثر كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل
محمد بن سلمان: السعودية "تقترب أكثر كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم الخميس، أن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 20.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-20T22:06+0000
2023-09-20T22:06+0000
2023-09-20T22:21+0000
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان
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ووصف بن سلمان في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم".وشدد في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حالي.وتزايد الحديث، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20230920/نثق-بأشقائنا-الأردن-يعلق-على-احتمالية-التطبيع-بين-السعودية-وإسرائيل-1081235194.html
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سبوتنيك عربي
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار فلسطين اليوم
محمد بن سلمان: السعودية "تقترب أكثر كل يوم" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل
22:06 GMT 20.09.2023 (تم التحديث: 22:21 GMT 20.09.2023) تابعنا عبر
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة تلفزيونية نشرت اليوم الخميس، أن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ووصف بن سلمان في حديث مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، بأنها: "تقترب أكثر كل يوم".
وشدد في مقابلته مع الشبكة الأمريكية على أن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
ولفت ولي العهد السعودي إلى أنه لا علاقات مع إسرائيل حاليا وإدارة بايدن تبذل جهودا في هذا الشأن حالي.
وتزايد الحديث، خلال الأسابيع الأخيرة، عن شرط سعودي لتطبيع العلاقات يقضي ببناء محطة نووية مدنية بمساعدة أمريكية على الأراضي السعودية، ما خلّف تحذيرات في الأوساط الإسرائيلية من أن "يخرج البرنامج النووي السعودي مستقبلا عن السيطرة".
وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لبرنامج نووي غير خاضع للإشراف الدولي، ومعارضتها امتلاك دول إقليمية لأي محطات نووية حتى إن كان الغرض منها سلميا.
ووقعت إسرائيل، أواخر عام 2020، اتفاقات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب وتفاهمات مشابهة مع السودان، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض
.
وتحاول إسرائيل السعي لتوقيع اتفاق مشابه مع السعودية لما لها من ثقل في العالمين العربي والإسلامي، لكن السعودية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين.