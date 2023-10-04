https://sputnikarabic.ae/20231004/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-استخباراتية-أوكرانية-ويعرض-التحقيقات-مع-المنفذين-فيديو-1081653388.html
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعميل استخبارات أوكراني حاول تنفيذ عملية إنزال في شبه جزيرة القرم مع مجموعة استطلاع. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:39+0000
2023-10-04T11:39+0000
2023-10-04T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال أحد عناصر المجموعة المقبوض عليها الكسندر فلاديميروفيتش ليوبا، في شبه جزيرة القرم إن المجموعة تتألف من 16 شخصا، وكان المفروض وضع العلم على القارب لإظهارها فيما بعد على أنها "عملية اختراق للمخابرات المركزية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم". وأضاف ليوبا أن المجموعة انتقلت على الدراجات البحرية (الزلاجات النفاثة) وعلى متن قارب لـ"ستة عشر شخصا تماما".وأعترف ليوبا: "الغرض من الهبوط هو وضع الراية، ليقول إن مديرية المخابرات الرئيسية دخلت شبه جزيرة القرم.تظهر اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي إحدى الزلاجات النفاثة التي تحمل رشاشات وذخيرة على متنها، والتي استخدمت في الغارة الفاشلة للقوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.ووصف نائب رئيس الدوما دميتري بيليك، في تعليق لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، "الموت بلا قيمة" المثير للاشمئزاز للمخربين الأوكرانيين الذين يحاولون الإنزال على ساحل شبه جزيرة القرم، وأكد أن سلطات كييف، التي تواصل "أساليب ابن آوى" للقتال، تستخدم الناس "كوقود لإثارة الحرب".في وقت سابق يوم الأربعاء أفيد بأن القوات الجوية الروسية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود محاولة أخرى من قبل القوات الأوكرانية لإنزال القوات في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم على ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
العالم, روسيا, رصد عسكري, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
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عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعميل استخبارات أوكراني حاول تنفيذ عملية إنزال في شبه جزيرة القرم مع مجموعة استطلاع.
وقال أحد عناصر المجموعة المقبوض عليها الكسندر فلاديميروفيتش ليوبا، في شبه جزيرة القرم إن المجموعة تتألف من 16 شخصا، وكان المفروض وضع العلم على القارب لإظهارها فيما بعد على أنها "عملية اختراق للمخابرات المركزية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم". وأضاف ليوبا أن المجموعة انتقلت على الدراجات البحرية (الزلاجات النفاثة) وعلى متن قارب لـ"ستة عشر شخصا تماما".
وأعترف ليوبا: "الغرض من الهبوط هو وضع الراية، ليقول إن مديرية المخابرات الرئيسية دخلت شبه جزيرة القرم.
تظهر اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي إحدى الزلاجات النفاثة التي تحمل رشاشات وذخيرة على متنها، والتي استخدمت في الغارة الفاشلة للقوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
ووصف نائب رئيس الدوما دميتري بيليك، في تعليق لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، "الموت بلا قيمة" المثير للاشمئزاز للمخربين الأوكرانيين الذين يحاولون الإنزال على ساحل شبه جزيرة القرم، وأكد أن سلطات كييف، التي تواصل "أساليب ابن آوى" للقتال، تستخدم الناس "كوقود لإثارة الحرب".
في وقت سابق يوم الأربعاء أفيد بأن القوات الجوية الروسية أحبطت في الجزء الشمالي
الغربي من البحر الأسود محاولة أخرى من قبل القوات الأوكرانية لإنزال القوات في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم على ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.