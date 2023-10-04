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سلاح الجو الروسي يدمر مقاتلة "ميغ - 29" تابعة للقوات الأوكرانية
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/الأمن-الروسي-يحبط-عملية-استخباراتية-أوكرانية-ويعرض-التحقيقات-مع-المنفذين-فيديو-1081653388.html
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو
عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعميل استخبارات أوكراني حاول تنفيذ عملية إنزال في شبه جزيرة القرم مع مجموعة استطلاع. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:39+0000
2023-10-04T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
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وقال أحد عناصر المجموعة المقبوض عليها الكسندر فلاديميروفيتش ليوبا، في شبه جزيرة القرم إن المجموعة تتألف من 16 شخصا، وكان المفروض وضع العلم على القارب لإظهارها فيما بعد على أنها "عملية اختراق للمخابرات المركزية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم". وأضاف ليوبا أن المجموعة انتقلت على الدراجات البحرية (الزلاجات النفاثة) وعلى متن قارب لـ"ستة عشر شخصا تماما".وأعترف ليوبا: "الغرض من الهبوط هو وضع الراية، ليقول إن مديرية المخابرات الرئيسية دخلت شبه جزيرة القرم.تظهر اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي إحدى الزلاجات النفاثة التي تحمل رشاشات وذخيرة على متنها، والتي استخدمت في الغارة الفاشلة للقوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.ووصف نائب رئيس الدوما دميتري بيليك، في تعليق لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، "الموت بلا قيمة" المثير للاشمئزاز للمخربين الأوكرانيين الذين يحاولون الإنزال على ساحل شبه جزيرة القرم، وأكد أن سلطات كييف، التي تواصل "أساليب ابن آوى" للقتال، تستخدم الناس "كوقود لإثارة الحرب".في وقت سابق يوم الأربعاء أفيد بأن القوات الجوية الروسية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود محاولة أخرى من قبل القوات الأوكرانية لإنزال القوات في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم على ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.
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العالم, روسيا, رصد عسكري, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
العالم, روسيا, رصد عسكري, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية

الأمن الروسي يحبط عملية استخباراتية أوكرانية ويعرض التحقيقات مع المنفذين... فيديو

11:39 GMT 04.10.2023
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© ЦОС ФСБ РФ
/
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عرض جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، مشاهد لعميل استخبارات أوكراني حاول تنفيذ عملية إنزال في شبه جزيرة القرم مع مجموعة استطلاع.
وقال أحد عناصر المجموعة المقبوض عليها الكسندر فلاديميروفيتش ليوبا، في شبه جزيرة القرم إن المجموعة تتألف من 16 شخصا، وكان المفروض وضع العلم على القارب لإظهارها فيما بعد على أنها "عملية اختراق للمخابرات المركزية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم". وأضاف ليوبا أن المجموعة انتقلت على الدراجات البحرية (الزلاجات النفاثة) وعلى متن قارب لـ"ستة عشر شخصا تماما".
وأعترف ليوبا: "الغرض من الهبوط هو وضع الراية، ليقول إن مديرية المخابرات الرئيسية دخلت شبه جزيرة القرم.
تظهر اللقطات التي نشرها جهاز الأمن الفيدرالي إحدى الزلاجات النفاثة التي تحمل رشاشات وذخيرة على متنها، والتي استخدمت في الغارة الفاشلة للقوات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم.
ووصف نائب رئيس الدوما دميتري بيليك، في تعليق لوكالة سبوتنيك، في وقت سابق، "الموت بلا قيمة" المثير للاشمئزاز للمخربين الأوكرانيين الذين يحاولون الإنزال على ساحل شبه جزيرة القرم، وأكد أن سلطات كييف، التي تواصل "أساليب ابن آوى" للقتال، تستخدم الناس "كوقود لإثارة الحرب".
في وقت سابق يوم الأربعاء أفيد بأن القوات الجوية الروسية أحبطت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود محاولة أخرى من قبل القوات الأوكرانية لإنزال القوات في كيب تارخانكوت في شبه جزيرة القرم على ثلاث زلاجات نفاثة وزورق سريع واحد.
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