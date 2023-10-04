https://sputnikarabic.ae/20231004/الثانية-في-أسبوعين-الجيش-الجزائري-يوقف-تجار-مخدرات-بكميات-كبيرة-عبر-الحدود-مع-المغرب-1081665129.html

الثانية في أسبوعين... الجيش الجزائري يوقف تجار مخدرات بكميات كبيرة عبر الحدود مع المغرب

الثانية في أسبوعين... الجيش الجزائري يوقف تجار مخدرات بكميات كبيرة عبر الحدود مع المغرب

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، إحباط إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر المغرب، وتوقيف 46 تاجر مخدرات. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T18:11+0000

2023-10-04T18:11+0000

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وأفادت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش الجزائري أصدر بيانا، أكد من خلاله نجاحه في توقيف 46 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و40 كيلوغرام (840 كغم) من المخدرات، وضبط 251849 قرص مهلوس.وأضاف بيان الجيش الجزائري أن عناصر حراس الحدود أحبطوا بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود، تُقدر بـ 28083 لترا في مناطق متفرقة من أنحاء البلاد.ولم يكتف بيان الجيش بذلك، بل أكد أن "حراس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الجزائر، ونجحوا في إنقاذ 279 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 366 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".وكان الجيش الجزائري قد أعلن، في العشرين من الشهر الماضي، إحباط إدخال كميات هائلة من المخدرات عبر المغرب، خلال عمليات متفرقة، حيث تم إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و70 كيلوغرام (970 كغم) من المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 118596 قرص مهلوس.وتمكنت قوات الجيش من توقيف أكثر من 350 شخصا خارجين عن القانون في مدن مختلفة بالبلاد، حيث ذكر بيان الجيش الجزائري أنه تم كشف وتدمير 5 قنابل تقليدية الصنع وضبط 46 مركبة و124 مولدا كهربائيا و115 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن و130 قنطارا (13 ألف كغم) من خليط خام الذهب والحجارة.ونجح حرس الحدود الجزائري في إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11851 لتر، بالتوازي مع إحباط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 88 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 84 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20230504/الجزائر-قوى-الشر-تتكالب-لنخر-شبابنا-بالمخدرات--1076654964.html

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