https://sputnikarabic.ae/20231004/الخارجية-الجزائرية-تحذر-من-بيان-مزيف-منسوب-لها-1081665654.html
الخارجية الجزائرية تحذر من بيان مزيف منسوب لها
الخارجية الجزائرية تحذر من بيان مزيف منسوب لها
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بيانًا، اليوم الأربعاء، حذرت فيه من وجود بيان مزوّر يُنسب إليها حول الوضع في مالي. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T18:55+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن الوزارة بيانا أوضحت فيه أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي ويزعم أنه منسوب لها، وأكدت أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك.وفي وقت سابق، أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعربت عن تعازيها وتضامنها معها في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها آفة الإرهاب. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت البلاد اعتقادها الراسخ بأن مالي قادرة على بناء جبهة داخلية قوية لمقاومة الهجمات الإرهابية التي تواجهها المنطقة بأكملها.وشددت على أهمية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف بـ"مسار الجزائر" والموقع عام 2015. وأكدت الجزائر استعدادها الكامل للتعاون مع مالي في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يعتبر حاجزًا للحفاظ على أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار البلد.
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العالم العربي, الجزائر, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية الجزائرية تحذر من بيان مزيف منسوب لها
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أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بيانًا، اليوم الأربعاء، حذرت فيه من وجود بيان مزوّر يُنسب إليها حول الوضع في مالي.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن الوزارة بيانا أوضحت فيه أنه تم رصد تداول بيان يتعلق بمالي ويزعم أنه منسوب لها، وأكدت أنه لا يوجد أي صلة رسمية للوزارة بهذا التعبير المفبرك.
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا البيان يُعتبر تحذيرا للقراء بشأن الأضرار التي يمكن أن تنتج عن هذه الوثيقة المزيفة.
وفي وقت سابق، أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة للهجمات الإرهابية التي استهدفت مالي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعربت عن تعازيها وتضامنها معها في مواجهة هذه المحنة التي فرضتها آفة الإرهاب.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكدت البلاد اعتقادها الراسخ بأن مالي قادرة على بناء جبهة داخلية قوية لمقاومة الهجمات الإرهابية التي تواجهها المنطقة بأكملها.
وشددت على أهمية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المعروف بـ"مسار الجزائر" والموقع عام 2015. وأكدت الجزائر استعدادها الكامل للتعاون مع مالي في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يعتبر حاجزًا للحفاظ على أمن وسيادة ووحدة الأراضي واستقرار البلد.