https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-التركية-تدمير-22-هدفا-لحزب-العمال-الكردستاني-في-غارات--شمالي-العراق-1081665292.html
الدفاع التركية: تدمير 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق
الدفاع التركية: تدمير 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 22 هدفًا لحزب العمال الكردستاني [المحظور في تركيا] وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T18:27+0000
2023-10-04T18:27+0000
2023-10-04T18:27+0000
العالم
رصد عسكري
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وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أنه: "من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، والتي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمالي العراق... وُجهت ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس في شمالي العراق، نحو الساعة 19:00 [04:00 مساءً بتوقيت غرينتش]".وأضاف البيان: "دُمر ما مجموعه 22 هدفًا بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية... وتم تحييد عدد من الإرهابيين".وكان الجيش التركي قد شَّن، مساء يوم الثلاثاء، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم.وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الجيش التركي قام بضربات جوية على أكثر من 16 هدفا لمسلحين أكراد، ضمن سياق عمليات مكثفة تشنها تركيا ردا على هجوم أمام مبان حكومية في العاصمة، أنقرة، تبنَّاه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".
https://sputnikarabic.ae/20231003/الجيش-التركي-يدمر-16-هدفا-لمسلحين-أكراد-شمالي-العراق-1081638565.html
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العالم, رصد عسكري
الدفاع التركية: تدمير 22 هدفا لحزب العمال الكردستاني في غارات شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 22 هدفًا لحزب العمال الكردستاني [المحظور في تركيا] وتحييد عدد من عناصره، إثر غارات جوية شنها الطيران التركي على مواقع للحزب شمالي العراق.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أنه: "من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، والتي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمالي العراق... وُجهت ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس في شمالي العراق، نحو الساعة 19:00 [04:00 مساءً بتوقيت غرينتش]".
وأضاف البيان: "دُمر ما مجموعه 22 هدفًا بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات تستخدمها المنظمة الإرهابية... وتم تحييد عدد من الإرهابيين".
وكان الجيش التركي قد شَّن، مساء يوم الثلاثاء، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الجيش التركي قام بضربات جوية على أكثر من 16 هدفا لمسلحين أكراد، ضمن سياق عمليات مكثفة تشنها تركيا ردا على هجوم أمام مبان حكومية
في العاصمة، أنقرة، تبنَّاه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي".