https://sputnikarabic.ae/20231004/المجلس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يتهم-رئيس-البرلمان-بعدم-الالتزام-بالقوانين-الانتخابية-1081653509.html

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم رئيس البرلمان بعدم الالتزام بالقوانين الانتخابية

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يتهم رئيس البرلمان بعدم الالتزام بالقوانين الانتخابية

رد المجلس الأعلى للدولة الليبي، اليوم الأربعاء، على "إقرار مجلس النواب لقانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة". 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T11:43+0000

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2023-10-04T11:44+0000

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رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

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بنغازي- سبوتنيك. واتهم عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالسعي لتشكيل حكومة جديدة بدون الالتزام بالقوانين الانتخابية"، مؤكدا أن عقيلة صالح سيحتفظ بالقوانين إلى حين تحقيق ما يريد". وصادق مجلس النواب الليبي، الإثنين الماضي، بالإجماع على إقرار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة، وذلك بعد أن أعدت لجنة "6+6" القوانين المذكورة، إذ أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق.وفي وقت سابق، قالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "رئيس المجلس عقيلة صالح، قال خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي، إنه استلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان، من النائب جلال الشويهدي".وأضاف صالح، خلال الجلسة، أن "القانون الذي تم اعتماده من لجنة "6+6" وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص يتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة".واعتبر صالح أن "القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي"، وأعرب عن شكره للجنة "6+6" المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على "إنجاز هذا العمل"، معتبرا أنه "أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.وأوضح المبعوث الأممي، قائلا: "اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ".في السياق ذاته، التقى باتيلي رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية، وفقا لقناة "الشرق" السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20231004/عقيلة-صالح-يطالب-الأمم-المتحدة-بالضغط-لتشكيل-حكومة-ليبية-موحدة-لإجراء-انتخابات-الرئاسة-والبرلمان-1081651859.html

https://sputnikarabic.ae/20231003/مجلس-النواب-الليبي-ستكون-هناك-حكومة-واحدة-في-البلاد-قبل-إجراء-الانتخابات-1081612441.html

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