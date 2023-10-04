https://sputnikarabic.ae/20231004/الهند-تتوقع-تسليم-باقي-أنظمة-إس-400-الروسية-في-2024--1081673243.html
الهند تتوقع تسليم باقي أنظمة "إس-400" الروسية في 2024
الهند تتوقع تسليم باقي أنظمة "إس-400" الروسية في 2024
قال قائد سلاح الجو الهندي، الفريق فيفيك رام تشودهاري، يوم الأربعاء، إن نيودلهي تتوقع أن يتم تسليم باقي أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" وفقًا للعقد مع... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T23:36+0000
2023-10-04T23:36+0000
2023-10-04T23:36+0000
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وقال تشودهاري، خلال مؤتمر صحفي سنوي قبل الاحتفال بيوم سلاح الجو الهندي في 8 أكتوبر: "كان عقدنا لخمسة أنظمة، وتم تسليم ثلاثة بالفعل. هناك صعوبات في التوريد، لكننا واثقون من أننا سنتلقى الأنظمة المتبقية في العام القادم".ووقعت روسيا والهند عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أنظمة "إس -400" في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لنظام "إس -400" الروسي بعد الصين وتركيا، وقد نشرت بالفعل ثلاثة أنظمة.وقد تم نشر الأنظمة بحيث يمكن أن تغطي منطقة لاداخ الحدودية بين الصين والهند وحدود الهند في ولاية غرب البنغال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.
https://sputnikarabic.ae/20230814/توقعات-بتسليم-منظومات-إس---400-للهند-في-الإطار-الزمني-المتفق-عليه-1080045341.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أخبار الهند اليوم, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
الهند تتوقع تسليم باقي أنظمة "إس-400" الروسية في 2024
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قال قائد سلاح الجو الهندي، الفريق فيفيك رام تشودهاري، يوم الأربعاء، إن نيودلهي تتوقع أن يتم تسليم باقي أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" وفقًا للعقد مع موسكو، في عام 2024،
وقال تشودهاري، خلال مؤتمر صحفي سنوي قبل الاحتفال بيوم سلاح الجو الهندي في 8 أكتوبر: "كان عقدنا لخمسة أنظمة، وتم تسليم ثلاثة بالفعل. هناك صعوبات في التوريد، لكننا واثقون من أننا سنتلقى الأنظمة المتبقية في العام القادم".
ووقعت روسيا والهند عقدًا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أنظمة "إس -400"
في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وأصبحت الهند ثالث مشترٍ أجنبي لنظام "إس -400" الروسي بعد الصين وتركيا، وقد نشرت بالفعل ثلاثة أنظمة.
وقد تم نشر الأنظمة بحيث يمكن أن تغطي منطقة لاداخ الحدودية بين الصين والهند وحدود الهند في ولاية غرب البنغال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.