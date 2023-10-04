https://sputnikarabic.ae/20231004/تراجع-أسعار-القمح-عالميا-1081672233.html

تراجع أسعار القمح عالميا

تراجع أسعار القمح عالميا

شهدت أسعار القمح تراجعًا عالميًا في بورصة شيكاغو، بسبب انخفاض قيمة الدولار بنسبة 0.25% أمام العملات الرئيسية. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T20:51+0000

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وذكر موقع قناة "صدى البلد"، أن أسعار القمح تراجعت عالميا بمقدار 1.67%، ما يعادل 9 دولارات، حيث بلغ سعر البوشل 559 دولارا. وشهدت أيضًا أسعار الذرة تراجعا بنسبة 0.31%، ما يعادل 1.50 دولار، حيث بلغ سعر البوشل 486 دولارا.وفي وقت سابق، كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، عن قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الفائتين.شهدت القائمة حضور 3 دول عربية بين الدول الخمس الأكثر طلبا للحبوب الروسية، إذ تصدرت السعودية القائمة بزيادة قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، ليصل كمية ما ستوردته لنحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 آلاف طن).وجاءت مصر في المركز الثاني حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن قبل عام، كما شهدت القائمة دخول ليبيا بعدما قفزت مشترياتها من الحبوب الروسية التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل لـ 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في نفس الفترة من العام الماضي.واحتلت تركيا المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي وجاءت إيران رابعة والتي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن).

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