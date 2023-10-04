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https://sputnikarabic.ae/20231004/تراجع-أسعار-القمح-عالميا-1081672233.html
تراجع أسعار القمح عالميا
تراجع أسعار القمح عالميا
شهدت أسعار القمح تراجعًا عالميًا في بورصة شيكاغو، بسبب انخفاض قيمة الدولار بنسبة 0.25% أمام العملات الرئيسية. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T20:51+0000
2023-10-04T20:51+0000
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وذكر موقع قناة "صدى البلد"، أن أسعار القمح تراجعت عالميا بمقدار 1.67%، ما يعادل 9 دولارات، حيث بلغ سعر البوشل 559 دولارا. وشهدت أيضًا أسعار الذرة تراجعا بنسبة 0.31%، ما يعادل 1.50 دولار، حيث بلغ سعر البوشل 486 دولارا.وفي وقت سابق، كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، عن قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الفائتين.شهدت القائمة حضور 3 دول عربية بين الدول الخمس الأكثر طلبا للحبوب الروسية، إذ تصدرت السعودية القائمة بزيادة قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، ليصل كمية ما ستوردته لنحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 آلاف طن).وجاءت مصر في المركز الثاني حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن قبل عام، كما شهدت القائمة دخول ليبيا بعدما قفزت مشترياتها من الحبوب الروسية التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل لـ 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في نفس الفترة من العام الماضي.واحتلت تركيا المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي وجاءت إيران رابعة والتي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن).
https://sputnikarabic.ae/20230923/التموين-المصرية-لـسبوتنيك-انصراف-مصر-عن-القمح-الروسي-أمر-عار-عن-الصحة-1081325275.html
https://sputnikarabic.ae/20230922/روسيا-ترسل-شحنة-مجانية-من-دقيق-القمح-إلى-جمهورية-أفريقيا-الوسطى-1081282365.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار ليبيا اليوم, روسيا

تراجع أسعار القمح عالميا

20:51 GMT 04.10.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصوربداية حملة الحصاد كجزء من "يوم الحقل الجمهوري - 2022" في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022
بداية حملة الحصاد كجزء من يوم الحقل الجمهوري - 2022 في حي فولودارسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، 8 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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شهدت أسعار القمح تراجعًا عالميًا في بورصة شيكاغو، بسبب انخفاض قيمة الدولار بنسبة 0.25% أمام العملات الرئيسية.
وذكر موقع قناة "صدى البلد"، أن أسعار القمح تراجعت عالميا بمقدار 1.67%، ما يعادل 9 دولارات، حيث بلغ سعر البوشل 559 دولارا. وشهدت أيضًا أسعار الذرة تراجعا بنسبة 0.31%، ما يعادل 1.50 دولار، حيث بلغ سعر البوشل 486 دولارا.
وفي وقت سابق، كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، عن قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب الفائتين.
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
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23 سبتمبر, 17:24 GMT
شهدت القائمة حضور 3 دول عربية بين الدول الخمس الأكثر طلبا للحبوب الروسية، إذ تصدرت السعودية القائمة بزيادة قدرها 87% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، ليصل كمية ما ستوردته لنحو 1.323 مليون طن من الحبوب، أي ما يقرب من 1.9 مرة أكثر من ما كانت عليه، في ذات الفترة من العام الماضي، (704 آلاف طن).
بدء تفريغ 25 ألف طن قمح أهدتها روسيا للشعب السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
روسيا ترسل شحنة مجانية من دقيق القمح إلى جمهورية أفريقيا الوسطى
22 سبتمبر, 07:26 GMT
وجاءت مصر في المركز الثاني حيث زادت مشترياتها بنسبة 12.1% مايصل إلى 1.284 مليون طن مقارنة بـ 1.145 مليون طن قبل عام، كما شهدت القائمة دخول ليبيا بعدما قفزت مشترياتها من الحبوب الروسية التي تضاعفت ثلاث مرات لتصل لـ 878 ألف طن بعدما كانت نحو 289 ألف طن، في نفس الفترة من العام الماضي.
واحتلت تركيا المركز الثالث بعد تخفيض وارداتها بنسبة 6.7% مايصل إلى 1.283 مليون طن بعدما كانت تشتري نحو 1.376 مليون طن على التوالي وجاءت إيران رابعة والتي اشترت 1.127 مليون طن، وهو أقل بنسبة 22.6%، عن العام الماضي (1.456 مليون طن).
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