https://sputnikarabic.ae/20231004/عضو-بالكونغرس-يرشح-ترامب-لمنصب-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-1081640943.html

عضو بالكونغرس يرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

عضو بالكونغرس يرشح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

اقترح النائب الأمريكي، تروي نيلس، اليوم الأربعاء، تعيين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي أصبح شاغرًا بعد استقالة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T01:49+0000

2023-10-04T01:49+0000

2023-10-04T01:49+0000

ترامب

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وكتب النائب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا أقترح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".يشار إلى أنه خلال جولات التصويت المتعددة في يناير/ كانون الثاني حول رئاسة المجلس، كان اسم ترامب قد تم ذكره، وكان مات غيتس، الذي قدم المبادرة التي أدت إلى استقالة مكارثي، من بين الذين دعموا ترشيحه.وصباح اليوم، صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.يشار إلى أن النائب مات غيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية لمدة 45 يومًا لتجنب تعليق أنشطة الحكومة الفدرالية.واتهم أيضًا مكارثي بالتفاوض المزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل أوكرانيا.وانضمت قوى الديمقراطيين والجناح الأيمن للفرع الجمهوري لمعارضة مكارثي.ويعد هذا أول حالة إقالة لرئيس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان مكارثي قد انتخب في منصبه في 7 يناير/ كانون الثاني بعد خمسة أيام فقط و15 جولة تصويت.

https://sputnikarabic.ae/20231003/عزل-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-كيفن-ماكارثي-في-سابقة-تاريخية-1081639997.html

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