https://sputnikarabic.ae/20231004/قيس-سعيد-إصلاحات-التعليم-من-أخطر-الجرائم-في-حق-التونسيين-1081671219.html
قيس سعيد: "إصلاحات التعليم" من أخطر الجرائم في حق التونسيين
قيس سعيد: "إصلاحات التعليم" من أخطر الجرائم في حق التونسيين
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أهمية الاستشارة الوطنية في قطاع التربية، إذ تؤدي دورًا حاسمًا في وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T20:17+0000
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ونقل موقع "موزاييك" عن سعيد تصريحاته عن الدور الذي يؤديه الإعلام في هذا السياق، داعيا المواطنين التونسيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الاستشارة. وأشار الرئيس التونسي إلى أن التعليم العمومي والوطني هو المفتاح لمستقبل البلاد، مؤكدا أن قوة الأمم تكمن في قوتها البشرية وثروتها. جاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع جمعه بوزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية عواطف دالي والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي.يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".يشار إلى أن الرئيس تونسي قيس سعيد، كلف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, الأخبار
قيس سعيد: "إصلاحات التعليم" من أخطر الجرائم في حق التونسيين
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أهمية الاستشارة الوطنية في قطاع التربية، إذ تؤدي دورًا حاسمًا في وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
ونقل موقع
"موزاييك" عن سعيد تصريحاته عن الدور الذي يؤديه الإعلام في هذا السياق، داعيا المواطنين التونسيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه الاستشارة.
وأشار الرئيس التونسي إلى أن التعليم العمومي والوطني هو المفتاح لمستقبل البلاد، مؤكدا أن قوة الأمم تكمن في قوتها البشرية وثروتها.
وحذر رئيس الدولة التونسية من أن إحدى أخطر الجرائم التي ارتُكبت ضد التونسيين هي الإصلاحات السابقة التي أضرت بالتعليم العمومي والفكر الحر.
جاءت تصريحات سعيد خلال اجتماع جمعه بوزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بوكثير، إلى جانب الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية عواطف دالي والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هندة بن علية الغريبي.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة
، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان: "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".
يشار إلى أن الرئيس تونسي قيس سعيد، كلف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع
في تاريخ تونس الحديث.