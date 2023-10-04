https://sputnikarabic.ae/20231004/كذب-ونفاقخبراء-يهاجمون-المفوضية-الأوروبية-لطريقة-تعاملها-مع-المجر-بخصوص-أوكرانيا-1081652122.html
"كذب ونفاق"...خبراء يهاجمون المفوضية الأوروبية لطريقة تعاملها مع المجر بخصوص أوكرانيا
"كذب ونفاق"...خبراء يهاجمون المفوضية الأوروبية لطريقة تعاملها مع المجر بخصوص أوكرانيا
تعتزم المفوضية الأوروبية تجميد حوالي 13 مليار دولار من تمويلها للمجر بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لرغبة المفوضية بالحصول على دعم بودابست لزيادة ميزانية... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:15+0000
2023-10-04T11:15+0000
2023-10-04T11:15+0000
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وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن برلمان البلاد ليس لديه "رغبة قوية" في التصويت لصالح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.من جهته وصف فاسيلي كولتاشوف، رئيس مركز البحوث الاقتصادية السياسية في معهد "نوفافا أوبشستفا"، عملية تجميد الأموال المخصصة للمجر، بانها لن تغير من سياسة المجر تجاه أوكرانيا.وأكد الخبير على أن الاتفاقات المبرمة بين بودابست وواشنطن تختلف عن مثيلتها بين بولندا وجمهورية التشيك مع الولايات المتحدة، مضيفا أن أوربان يعمل مباشرة مع الجمهوريين وليس مع البيت الأبيض.ومن جهته وصف الخبير السياسي أوليغ ماكارينكو، ما تفعله المفوضية الأوروبية مع المجر بمثابة الدوس على معاييرها الخاصة.وأضاف ماكارينكو، في لقاء مع "سبوتنيك"، قائلا: "المجر لا تزال تنفذ سياسة وهي أن مصالح البلاد أولا ومصالح الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، والمجر لم تغير موقفها وكذلك أوربان، وما يحدث مع المجر هو ابتزاز فج".هذا و كان أوربان، قد قال سابقا، إن وجود أوكرانيا واستمرار عمل قواتها يعتمدان فقط على الأموال والدعم الغربي، مؤكدا أن ذلك أفقد كييف سيادتها.
https://sputnikarabic.ae/20230830/أوربان-أوكرانيا-ليس-لديها-فرصة-لهزيمة-روسيا-1080545964.html
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أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار أوكرانيا, المفوضية الأوروبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"كذب ونفاق"...خبراء يهاجمون المفوضية الأوروبية لطريقة تعاملها مع المجر بخصوص أوكرانيا
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تعتزم المفوضية الأوروبية تجميد حوالي 13 مليار دولار من تمويلها للمجر بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، لرغبة المفوضية بالحصول على دعم بودابست لزيادة ميزانية المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن برلمان البلاد ليس لديه "رغبة قوية" في التصويت لصالح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهته وصف فاسيلي كولتاشوف، رئيس مركز البحوث الاقتصادية السياسية في معهد "نوفافا أوبشستفا"، عملية تجميد الأموال المخصصة للمجر، بانها لن تغير من سياسة المجر تجاه أوكرانيا.
مشيرا إلى أن الرئيس أوربان بذل كل ما في وسعه للتقرب من الحزب الجمهوري الأمريكي، وأن تجميد المساعدات للمجر سيكون بمثابة ضغط على الحزب الأمريكي، وموقف المجر من أوكرانيا لن يتغير .
وأكد الخبير على أن الاتفاقات المبرمة بين بودابست وواشنطن تختلف عن مثيلتها بين بولندا وجمهورية التشيك مع الولايات المتحدة، مضيفا أن أوربان يعمل مباشرة مع الجمهوريين وليس مع البيت الأبيض.
ومن جهته وصف الخبير السياسي أوليغ ماكارينكو، ما تفعله المفوضية الأوروبية مع المجر بمثابة الدوس على معاييرها الخاصة.
وأضاف ماكارينكو، في لقاء مع "سبوتنيك"
، قائلا: "المجر لا تزال تنفذ سياسة وهي أن مصالح البلاد أولا ومصالح الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، والمجر لم تغير موقفها وكذلك أوربان، وما يحدث مع المجر هو ابتزاز فج".
ووصف الخبير أن ما تقوم به المفوضية بالكذب والمنافقة فهي لا تهتم بأعرافها وسيادة القانون .
هذا و كان أوربان، قد قال سابقا، إن وجود أوكرانيا واستمرار عمل قواتها يعتمدان فقط على الأموال والدعم الغربي، مؤكدا أن ذلك أفقد كييف سيادتها.