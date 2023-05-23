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https://sputnikarabic.ae/20230523/-أوربان-أوكرانيا-لن-تنتصر-في-الصراع-دون-مشاركة-قوات-الناتو-ويجب-التحرك-نحو-التسوية-السلمية--1077337264.html
أوربان: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع دون مشاركة قوات "الناتو" ويجب التحرك نحو التسوية السلمية
أوربان: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع دون مشاركة قوات "الناتو" ويجب التحرك نحو التسوية السلمية
قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة ،إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة دون المشاركة... 23.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-23T10:31+0000
2023-05-23T10:39+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضاف أوربان: "لن تنتصر أوكرانيا دون مشاركة قوات "الناتو"، لذا بدلا من تصعيد الصراع، من الضروري التحرك نحو تسوية سلمية".وأوضح أوربان: "نظرا لحقيقة أن الناتو غير مستعد لإرسال قوات، فمن الواضح أن الأوكرانيين المساكين ليس لديهم فرصة للانتصار. هذا هو موقفي، لقد اقترحت دائمًا للجميع أنه بدلاً من محاولة الانخراط بشكل أكبر في الحرب، نحتاج أن يتوقف التصعيد، ويجب أن ندعو إلى محادثات سلام".وبسحب قوله وفي الواقع، هناك حرب "غير مباشرة" جارية بالفعل، لأن الغرب يزود كييف بشكل متزايد بأسلحة فتاكة وقد يصل حتى إلى إرسال "قوات حفظ السلام".أقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجةشاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230523/رئيس-جهاز-الاستخبارات-الألماني-يتحدث-عن-وضع-روسيا-وقوتها-عسكريا-1077336050.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

أوربان: أوكرانيا لن تنتصر في الصراع دون مشاركة قوات "الناتو" ويجب التحرك نحو التسوية السلمية

10:31 GMT 23.05.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 23.05.2023)
© Sputnik . Sergey Stepanov / صواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
© Sputnik . Sergey Stepanov /
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قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة ،إن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في ساحة المعركة دون المشاركة المباشرة لقوات "الناتو".
وأضاف أوربان: "لن تنتصر أوكرانيا دون مشاركة قوات "الناتو"، لذا بدلا من تصعيد الصراع، من الضروري التحرك نحو تسوية سلمية".
وأوضح أوربان: "نظرا لحقيقة أن الناتو غير مستعد لإرسال قوات، فمن الواضح أن الأوكرانيين المساكين ليس لديهم فرصة للانتصار. هذا هو موقفي، لقد اقترحت دائمًا للجميع أنه بدلاً من محاولة الانخراط بشكل أكبر في الحرب، نحتاج أن يتوقف التصعيد، ويجب أن ندعو إلى محادثات سلام".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
رئيس جهاز الاستخبارات الألماني يتحدث عن وضع روسيا وقوتها عسكريا
09:47 GMT
وبسحب قوله وفي الواقع، هناك حرب "غير مباشرة" جارية بالفعل، لأن الغرب يزود كييف بشكل متزايد بأسلحة فتاكة وقد يصل حتى إلى إرسال "قوات حفظ السلام".
أقرأ أيضا: ضابط في المخابرات البريطانية: الوضع في أوكرانيا انقلب 180درجة
شاهد أيضا: تصوير مشاهد لـ"مقبرة مدرعات للناتو" في أرتيوموفسك... فيديو
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