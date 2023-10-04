https://sputnikarabic.ae/20231004/متمردو-الطوارق-في-مالي-يستولون-على-معسكر-حكومي-1081673000.html

متمردو الطوارق في مالي يستولون على معسكر حكومي

متمردو الطوارق في مالي يستولون على معسكر حكومي

أفاد المتحدث باسم "تنسيق حركات أزواد" في مالي، محمد المولود رمضان، يوم الأربعاء، بأن مقاتلي الطوارق استولوا على معسكر للقوات الحكومية في بلدة تواسي في شرق... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث أن "مقاتليه سيطروا على معسكر لجيش مالي في تواسي بعد اشتباك".وأشارت الوكالة إلى أن الطوارق استولوا على 5 معسكرات للقوات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية.وتواجه مالي أزمة سياسية وأزمة أمنية منذ اندلاع تمرد جهادي وانفصالي في شمال البلاد في عام 2012.وخلال أكثر من عقد من الاشتباكات العنيفة في البلاد، ترتب على ذلك آثار كبيرة، بما في ذلك النزوح الجماعي والوضع الإنساني الكارثي. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 8.8 مليون شخص في مالي إلى مساعدة إنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20230912/جماعة-في-مالي-تعلن-الحرب-على-الجيش-في-البلاد-1080941409.html

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