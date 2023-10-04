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متمردو الطوارق في مالي يستولون على معسكر حكومي
متمردو الطوارق في مالي يستولون على معسكر حكومي
أفاد المتحدث باسم "تنسيق حركات أزواد" في مالي، محمد المولود رمضان، يوم الأربعاء، بأن مقاتلي الطوارق استولوا على معسكر للقوات الحكومية في بلدة تواسي في شرق... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T22:12+0000
2023-10-04T22:12+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث أن "مقاتليه سيطروا على معسكر لجيش مالي في تواسي بعد اشتباك".وأشارت الوكالة إلى أن الطوارق استولوا على 5 معسكرات للقوات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية.وتواجه مالي أزمة سياسية وأزمة أمنية منذ اندلاع تمرد جهادي وانفصالي في شمال البلاد في عام 2012.وخلال أكثر من عقد من الاشتباكات العنيفة في البلاد، ترتب على ذلك آثار كبيرة، بما في ذلك النزوح الجماعي والوضع الإنساني الكارثي. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 8.8 مليون شخص في مالي إلى مساعدة إنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230912/جماعة-في-مالي-تعلن-الحرب-على-الجيش-في-البلاد-1080941409.html
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أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن

متمردو الطوارق في مالي يستولون على معسكر حكومي

22:12 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNESقوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي)
قوات بارخان وتاكوبا (قوات خاصة فرنسية وأوروبية تنتشر في مالي) - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / FLORENT VERGNES
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أفاد المتحدث باسم "تنسيق حركات أزواد" في مالي، محمد المولود رمضان، يوم الأربعاء، بأن مقاتلي الطوارق استولوا على معسكر للقوات الحكومية في بلدة تواسي في شرق مالي.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المتحدث أن "مقاتليه سيطروا على معسكر لجيش مالي في تواسي بعد اشتباك".
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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12 سبتمبر, 00:05 GMT
وأشارت الوكالة إلى أن الطوارق استولوا على 5 معسكرات للقوات الحكومية في الأسابيع القليلة الماضية.
وتواجه مالي أزمة سياسية وأزمة أمنية منذ اندلاع تمرد جهادي وانفصالي في شمال البلاد في عام 2012.
وخلال أكثر من عقد من الاشتباكات العنيفة في البلاد، ترتب على ذلك آثار كبيرة، بما في ذلك النزوح الجماعي والوضع الإنساني الكارثي. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، يحتاج حوالي 8.8 مليون شخص في مالي إلى مساعدة إنسانية.
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