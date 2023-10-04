https://sputnikarabic.ae/20231004/مسيرة-روسية-توثق-أسر-جنود-أوكرانيين-بعد-تدمير-مقارهم-وعتادهم-فيديو-1081642428.html

مسيرة روسية توثق أسر جنود أوكرانيين بعد تدمير مقارهم وعتادهم... فيديو

مسيرة روسية توثق أسر جنود أوكرانيين بعد تدمير مقارهم وعتادهم... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تم تسجيلها من طائرة مسيّرة، لجنود روس وهم يأسرون ما تبقى من جنود أوكرانيين، بعد تدمير مقارهم وأسلحتهم بضربات... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T05:08+0000

2023-10-04T05:08+0000

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وقالت الدفاع الروسية، إن "وحدة الاستكشاف رصدت تحركات العدو على طول خط الاشتباك، ثم أعطت الإحداثيات للمدفعية، التي قامت بدورها بإطلاق رشقة كاملة من مجموعة صواريخ "غراد"، حيث كانت معدات العدو تعمل بفعالية، أما الآن لم يبقى منها سوى دخان وكومة من المعدن".وأفاد الجندي في مجموعة "العاصفة" التابعة للقوات المسلحة الروسية، في مقابلة مع قناة "زفيزدا"، بأنه تلقى المهمة بعد أن رصدت وحدة الاستطلاع بواسطة طائرة دون طيار الجرحى وقد تخلت عنهم قيادتهم الأوكرانية، فتحرك على الفور بمفرده، لأن العدو قريب.ويظهر في الفيديو كيف دمرت رشقات الصواريخ الروسية مقار قيادية أوكرانية، وكيف تم أسر الجنود الأوكرانيين في أماكن متفرقة من منازل مهجورة أو بين الأشجار في الغابة.وأضاف الجندي الروسي، أنها ليست المرة الأولى التي يتخلى فيها الأوكرانيون عن جرحاهم ويتركونهم دون مساعدة ويفرّون من أرض المعركة.وأكد جنود مجموعة "العاصفة"، أن مثل هذا السلوك معتاد بالنسبة للعدو، خاصة عندما يكون هناك خطرمن القصف.وصرّح أسير أوكراني، في وقت سابق، بأن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية، فرّوا، وذلك على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية متدنية جدا، وهناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا".

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حول العالم, روسيا, رصد عسكري