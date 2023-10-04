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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231004/وزير-الدفاع-الإيطالي-يلمح-إلى-احتمال-تقليل-دعم-أوكرانيا-ويتحدث-عن-الحوار-مع-روسيا-1081671780.html
وزير الدفاع الإيطالي يلمح إلى احتمال تقليل دعم أوكرانيا ويتحدث عن "الحوار مع روسيا"
وزير الدفاع الإيطالي يلمح إلى احتمال تقليل دعم أوكرانيا ويتحدث عن "الحوار مع روسيا"
ألمح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إلى أنه من المحتمل أن تقلل بلاده الدعم المقدم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إيطاليا قدمت جهودا كبيرة لدعمها. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T20:41+0000
2023-10-04T20:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيطاليا
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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن كروزيتو قوله إن إيطاليا ركزت بشكل خاص في مساعداتها لأوكرانيا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية مثل الطاقة والمدارس، لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، وأن الحكومة الإيطالية قد قامت بكل ما في وسعها تقريبًا.وأوضح كروزيتو أن وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، تحدث عن "الخيار السياسي" في أثناء زيارته لكييف، حيث يجب مراعاة الجانب السياسي والتقني عند مناقشة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وذلك لحماية الدفاع الإيطالي من المخاطر.في السياق ذاته، يرى كروزيتو، ثمة احتمالية لبدء حوار بين أوكرانيا وروسيا في الربيع المقبل، معربا عن اعتقاده بأن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وقد يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، وأشار إلى أن الربيع قد يكون الوقت المناسب للدولتين لاستنفاد قدراتهما العسكرية وفتح المجال للحوار.وأكد الوزير الإيطالي أنه لا أحد يفكر فعليا في استخدام الأسلحة النووية، وأنه لا يوجد خوف حاليا من تصعيد يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، لكنه أشار إلى أن "الجنون ليس مستبعدا تماما"، وفق وصفه.وفيما يتعلق بحزمة المساعدات العسكرية الثامنة لأوكرانيا، أوضح الوزير أن الحزم تتم بناء على الطلبات وقدرة تلبيتها، لافتا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييم الطلبات مرة أخرى لتحديد إمكانية بناء الحزمة الثامنة.وأكد الوزير أن هناك طلبات مستمرة من الجانب الأوكراني للمساعدة، وأنه يجب تقييم قدرة إيطاليا على تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى توفر شروط لتقديم حزمة ثامنة من المساعدة العسكرية، ولكنها لا تزال مجرد نية حتى الآن.يذكر أن فرنسا وإيطاليا قدمتا سابقًا نظام دفاع جوي أرضي متوسط المدى من طراز "سامب-تي" لحماية كييف ومدن أخرى في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230114/إيطاليا-توافق-على-إرسال-نظام-الدفاع-الجوي-سامب-ـ-تي-إلى-أوكرانيا-1072256382.html
https://sputnikarabic.ae/20230416/إيطاليا-تنقل-مدافع-ذاتية-الحركة-إلى-أوكرانيا-عبر-السكك-الحديدية-فيديو-1075978972.html
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إيطاليا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيطاليا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع الإيطالي يلمح إلى احتمال تقليل دعم أوكرانيا ويتحدث عن "الحوار مع روسيا"

20:41 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAالجيش الإيطالي
الجيش الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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ألمح وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، إلى أنه من المحتمل أن تقلل بلاده الدعم المقدم لأوكرانيا، مشيرا إلى أن إيطاليا قدمت جهودا كبيرة لدعمها.
ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن كروزيتو قوله إن إيطاليا ركزت بشكل خاص في مساعداتها لأوكرانيا على أنظمة الدفاع المضادة للطائرات لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الحيوية مثل الطاقة والمدارس، لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في وجود موارد محدودة، وأن الحكومة الإيطالية قد قامت بكل ما في وسعها تقريبًا.
وأوضح كروزيتو أن وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، تحدث عن "الخيار السياسي" في أثناء زيارته لكييف، حيث يجب مراعاة الجانب السياسي والتقني عند مناقشة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وذلك لحماية الدفاع الإيطالي من المخاطر.
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في السياق ذاته، يرى كروزيتو، ثمة احتمالية لبدء حوار بين أوكرانيا وروسيا في الربيع المقبل، معربا عن اعتقاده بأن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض وقد يزيد من الأنشطة الجوية لروسيا، وأشار إلى أن الربيع قد يكون الوقت المناسب للدولتين لاستنفاد قدراتهما العسكرية وفتح المجال للحوار.
وأكد الوزير الإيطالي أنه لا أحد يفكر فعليا في استخدام الأسلحة النووية، وأنه لا يوجد خوف حاليا من تصعيد يمكن أن يؤدي إلى حرب نووية، لكنه أشار إلى أن "الجنون ليس مستبعدا تماما"، وفق وصفه.
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وفيما يتعلق بحزمة المساعدات العسكرية الثامنة لأوكرانيا، أوضح الوزير أن الحزم تتم بناء على الطلبات وقدرة تلبيتها، لافتا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييم الطلبات مرة أخرى لتحديد إمكانية بناء الحزمة الثامنة.
وأكد الوزير أن هناك طلبات مستمرة من الجانب الأوكراني للمساعدة، وأنه يجب تقييم قدرة إيطاليا على تلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى توفر شروط لتقديم حزمة ثامنة من المساعدة العسكرية، ولكنها لا تزال مجرد نية حتى الآن.
يذكر أن فرنسا وإيطاليا قدمتا سابقًا نظام دفاع جوي أرضي متوسط المدى من طراز "سامب-تي" لحماية كييف ومدن أخرى في أوكرانيا.
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