https://sputnikarabic.ae/20231004/-الشعور-بوجود-الأشباح-علماء-أوهام-الأحياء-يكشفون-أسرار-الحدس-المخيفة-1081651134.html

الشعور بوجود الأشباح... علماء "أوهام الأحياء" يكشفون أسرار الحدس المخيفة

الشعور بوجود الأشباح... علماء "أوهام الأحياء" يكشفون أسرار الحدس المخيفة

في عام 1886، نشرت جمعية البحث الخاصة "أوهام الأحياء" 701 حالة من التخاطر والهواجس وغيرها من الظواهر غير العادية، على سبيل المثال، رواية القس بي إتش نيونهام، من... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T10:34+0000

2023-10-04T10:34+0000

2023-10-04T10:34+0000

مجتمع

علوم

الجن

علم النفس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081650868_0:1646:2048:2798_1920x0_80_0_0_e9dc63981ecb895b9826ebf74d40d11d.jpg

تعرضت الأوهام لانتقادات لكونها غير علمية، إذ تبدو العديد من الروايات وكأنها "هيبناغوجيا" (تجارب هلوسة تحدث على حدود النوم)، ولوجود هذه الكائنات علاقة قوية بشكل خاص بـ"شلل النوم"، الذي يعاني منه ما يقرب من 7% من البالغين، وهو حالة فقدان السيطرة على العضلات، لكن أذهاننا تكون نشطة ومستيقظة، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 50% من الأشخاص المصابين بشلل النوم أفادوا بوجود أحد يرافقهم.لدى المجتمعات في جميع أنحاء العالم قصصها الخاصة حول "الوجود الليلي" (الشعور بوجود شبح)، بدءًا من "الراهب الصغير ذو اليد المثقوبة" البرتغالي (فرادينيو دا ماو فورادا)، الذي يمكنه اختراق أحلام الناس، إلى "أوغون أورو" من شعب اليوروبا في نيجيريا، والذي كان يُعتقد أنه يتسلل إلى أحلام الناس.وأظهرت الأبحاث على مدار، الـ 25 عامًا الماضية، أن "الوجود الليلي" ليس فقط جزءًا منتظمًا من مشهد التنويم، ولكن تم الإبلاغ عنه أيضًا في مرض "باركنسون"، و"الذهان"، وتجارب الاقتراب من الموت، والفاجعة، وهذا يشير إلى أنه من غير المرجح أن تكون ظاهرة خاصة بالنوم، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.يمكن أن ينطبق هذا المنطق أيضًا على حالة مثل شلل النوم، حيث يتم تعطيل جميع معلوماتنا المعتادة عن أجسادنا وحواسنا، في هذا السياق، لذلك ربما ليس من المستغرب أننا قد نشعر بوجود "شيء آخر" معنا، قد نشعر وكأنه حضور آخر، لكنه في الحقيقة نحن.وفي تتبع السجلات السريرية والممارسة الروحية ورياضات التحمل (المعروفة بإنتاج مجموعة من ظواهر الهلوسة، بما في ذلك الوجود الليلي)، نجد أن العديد من جوانب الشعور بوجود "شبح" متشابهة جدًا، مثال، شعور الشخص بأن شخصا آخر يقف خلفه مباشرة، حيث تم وصف "الوجود" المرتبط بالنوم من قبل المجموعات الثلاث، ولكن كذلك تم وصف "الوجود" الناتج عن عوامل عاطفية، مثل الحزن والفاجعة.

https://sputnikarabic.ae/20231004/أول-محمية-طبيعية-سعودية-في-التراث-العالمي-العيدروس-يتحدث-عن-دورة-استثنائية-للجنة-التراث-العالمي-1081649886.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, الجن, علم النفس