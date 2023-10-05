https://sputnikarabic.ae/20231005/إيران-تدين-تصريحات-بريطانيا-المتطفلة-بشأن-إطلاق-قمرها-الصناعي-1081689943.html
إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي
إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي
نددت إيران وبشدة بالبيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية، بشأن إطلاق طهران لقمرها الصناعي الأخير. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T13:21+0000
2023-10-05T13:21+0000
2023-10-05T13:21+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية "المتطفلة" التي تشير إلى "انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية" بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على "تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا".وخلص ناصر كنعاني إلى أن "إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي".وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي "نور-3" إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2023.وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية "قاصد" التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت "التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى"، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها "موجهة نحو أهداف غير مشروعة".وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
https://sputnikarabic.ae/20231004/طهران-تكشف-عن-موعد-إرسال-أول-رائد-إيراني-إلى-الفضاء-1081672385.html
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إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي
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نددت إيران وبشدة بالبيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية، بشأن إطلاق طهران لقمرها الصناعي الأخير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "مهر".
وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية "المتطفلة" التي تشير إلى "انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية" بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على "تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وأكد أنه "وفقا للقواعد الدولية، لا تواجه إيران أي قيود في مواصلة أبحاثها الفضائية".
وخلص ناصر كنعاني إلى أن "إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي".
وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني
في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي "نور-3" إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2023.
وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية "قاصد" التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت "التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى"، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها "موجهة نحو أهداف غير مشروعة".
وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.