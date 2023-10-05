عربي
بوتين من الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار: نواجه مهمة بناء عالم جديد
https://sputnikarabic.ae/20231005/إيران-تدين-تصريحات-بريطانيا-المتطفلة-بشأن-إطلاق-قمرها-الصناعي-1081689943.html
إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي
إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي
نددت إيران وبشدة بالبيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية، بشأن إطلاق طهران لقمرها الصناعي ‏الأخير.‏ 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T13:21+0000
2023-10-05T13:21+0000
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
الحرس الثوري الإيراني
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076779310_0:0:2610:1469_1920x0_80_0_0_58cfeae2b06792edd6956fda2025d5a4.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية "المتطفلة" التي تشير إلى "انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية" بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على "تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا".وخلص ناصر كنعاني إلى أن "إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي".وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي "نور-3" إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2023.وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية "قاصد" التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت "التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى"، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها "موجهة نحو أهداف غير مشروعة".وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
https://sputnikarabic.ae/20231004/طهران-تكشف-عن-موعد-إرسال-أول-رائد-إيراني-إلى-الفضاء-1081672385.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076779310_208:0:2488:1710_1920x0_80_0_0_d6a87b6e4076c0e7aa1bf349e4905f6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تدين تصريحات بريطانيا "المتطفلة" بشأن إطلاق قمرها الصناعي

13:21 GMT 05.10.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
نددت إيران وبشدة بالبيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية، بشأن إطلاق طهران لقمرها الصناعي ‏الأخير.‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، إن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الطيران، هو حق واضح للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
وأضاف أن مثل هذه التصريحات البريطانية "المتطفلة" التي تشير إلى "انزعاج النظام البريطاني ومواقفه الأنانية" بشأن التقدم الذي أحرزته إيران، لا تؤثر سلبا على "تصميم الأمة الإيرانية على التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا".
وأكد أنه "وفقا للقواعد الدولية، لا تواجه إيران أي قيود في مواصلة أبحاثها الفضائية".
وخلص ناصر كنعاني إلى أن "إيران تحتفظ بحقها في استخدام التقنيات السلمية لتحقيق التقدم العلمي".
صورة لاعصار فوق خليج المكسيك التقطها رائد فضاء الأمريكي سكوت كيلي من مربكة الفضاء الدولية، 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
مجتمع
طهران تكشف عن موعد إرسال أول رائد إيراني إلى الفضاء
أمس, 20:54 GMT
وجاء بيان بريطانيا، بعد أن نجحت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني في إطلاق القمر الصناعي للتصوير المحلي "نور-3" إلى مداره في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2023.
وقال البيان البريطاني إن حاملة الأقمار الصناعية "قاصد" التي استخدمت لوضع القمر الصناعي في المدار، استخدمت "التكنولوجيا الأساسية لتطوير نظام صاروخي باليستي طويل المدى"، قبل أن يكرر اتهامات الغرب لأنشطة إيران الصاروخية بأنها "موجهة نحو أهداف غير مشروعة".
وفي جميع المناسبات، رفضت إيران بشدة كل هذه الادعاءات، وأصرّت على أن تجاربها الصاروخية وإطلاق الصواريخ هي لأغراض دفاعية فقط، وليست مصممة لحمل رؤوس حربية نووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала