https://sputnikarabic.ae/20231005/الجيش-السوري-يقصف-مواقع-جماعات-مسلحة-في-محافظة-إدلب-1081704171.html
الجيش السوري يقصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب
الجيش السوري يقصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب
أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري قصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T23:49+0000
2023-10-05T23:49+0000
2023-10-05T23:49+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر إن "قوات الجيش السوري بدأ بالرد بقصف مكثف لمواقع المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات آريحا وأطراف مدينة إدلب ومحيط بنش ومحمبل ومجدليا ومعرزاف والموزرة وأحسم وآفس والنيرب وسان والبارة والرويحة وسرجة وديرسنبل وكنصفرة والحمبوشية و معربليت وقميناس وبينين وجبل الأربعين ومحيطه جنوب وشرق إدلب".وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية السورية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة أمس.وقالت الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها".وحوالي الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الخميس انفجرت عدة طائرات مسيرة خلال احتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية وذلك بعد انتهاء الاحتفال وأثناء التقاط الطلاب الخريجين صورا تذكارية مع عائلاتهم وأسفر التفجير عن مقتل 81 شخصا وإصابة 239 آخرين بينهم نساء وأطفال من أسر الطلاب.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الخارجية-السورية-نطالب-الأمم-المتحدة-بمساءلة-رعاة-الإرهاب-بعد-حادث-الكلية-الحربية-1081702589.html
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أخبار سوريا اليوم, القوات السورية, العالم العربي, إدلب
أخبار سوريا اليوم, القوات السورية, العالم العربي, إدلب
الجيش السوري يقصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب
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أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش السوري قصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.
دمشق - سبوتنيك
. وقال المصدر إن "قوات الجيش السوري بدأ بالرد بقصف مكثف لمواقع المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات آريحا وأطراف مدينة إدلب ومحيط بنش ومحمبل ومجدليا ومعرزاف والموزرة وأحسم وآفس والنيرب وسان والبارة والرويحة وسرجة وديرسنبل وكنصفرة والحمبوشية و معربليت وقميناس وبينين وجبل الأربعين ومحيطه جنوب وشرق إدلب".
وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية السورية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة
أمس.
وقالت الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها".
وحوالي الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الخميس انفجرت عدة طائرات مسيرة خلال احتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية
وذلك بعد انتهاء الاحتفال وأثناء التقاط الطلاب الخريجين صورا تذكارية مع عائلاتهم وأسفر التفجير عن مقتل 81 شخصا وإصابة 239 آخرين بينهم نساء وأطفال من أسر الطلاب.