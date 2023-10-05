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الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703474.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T21:27+0000
2023-10-05T21:34+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع بالفعل عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير--طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703324.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

21:27 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 05.10.2023)
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenkoقوات الدفاع الجوي الروسي
قوات الدفاع الجوي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
21:18 GMT
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع بالفعل عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:32 GMT
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