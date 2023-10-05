https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703474.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T21:27+0000
2023-10-05T21:27+0000
2023-10-05T21:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_b669bf5b2ebae835739a8878ef968eca.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع بالفعل عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين.وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية في أراضي البلاد خلال الليل.
https://sputnikarabic.ae/20231005/الدفاع-الروسية-تدمير--طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1081703324.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102295/90/1022959051_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_5f0784898160b894f28b01bd71a77a7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
21:27 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 21:34 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 5 أكتوبر، حوالي الساعة 11:30 مساءً بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي في الخدمة خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود".
ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع بالفعل عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين
.
وتشن أوكرانيا بشكل متكرر هجمات على المقاطعات الروسية؛ بريانسك وبيلغورود وكورسك
باستخدام الطائرات المسيرة خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأمس الخميس، وخلال يوم واحد، قامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بالتصدي وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية
في أراضي البلاد خلال الليل.