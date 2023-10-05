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قتلى وجرحى في هجوم إرهابي يستهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في سوريا
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231005/العثور-على-جثة-مظلي-أوكراني-في-شبه-جزيرة-القرم-1081689115.html
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أنه عٌثر، الخميس، على جثة أحد المشاركين في الإنزال الأوكراني في شبه جزيرة القرم، على بعد خمسة كيلومترات من موقع... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T12:31+0000
2023-10-05T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أكسيونوف لقناة "كريما 24" التلفزيونية: "تم العثور أيضًا على أوكراني يرتدي ملابس الجندي على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال. تم العثور على الجثة قبل بضع ساعات. سيتم العثور على المزيد من الجثث بطريقة أو بأخرى".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أحبطت طائرات القوات الجوية الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لإنزال قوات في كيب تارخانكوت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مخربين من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية حاولوا العمل على متن مركبة عالية السرعة، وتم القبض على أحدهم وتم إحباط محاولة الهجوم.كما قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الأوكرانية-تعترف-بخسائر-قواتها-خلال-محاولة-إنزال-في-القرم-1081659189.html
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روسيا

العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم

12:31 GMT 05.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أنه عٌثر، الخميس، على جثة أحد المشاركين في الإنزال الأوكراني في شبه جزيرة القرم، على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال، دون أن يحدد ما إذا كانت الجثة عثر عليها في البحر أم على الأرض.
وقال أكسيونوف لقناة "كريما 24" التلفزيونية: "تم العثور أيضًا على أوكراني يرتدي ملابس الجندي على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال. تم العثور على الجثة قبل بضع ساعات. سيتم العثور على المزيد من الجثث بطريقة أو بأخرى".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الأوكرانية تعترف بخسائر قواتها خلال محاولة إنزال في القرم
أمس, 14:03 GMT
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أحبطت طائرات القوات الجوية الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لإنزال قوات في كيب تارخانكوت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مخربين من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية حاولوا العمل على متن مركبة عالية السرعة، وتم القبض على أحدهم وتم إحباط محاولة الهجوم.
كما قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.
ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:18 GMT
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