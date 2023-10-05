https://sputnikarabic.ae/20231005/العثور-على-جثة-مظلي-أوكراني-في-شبه-جزيرة-القرم-1081689115.html
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أنه عٌثر، الخميس، على جثة أحد المشاركين في الإنزال الأوكراني في شبه جزيرة القرم، على بعد خمسة كيلومترات من موقع... 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T12:31+0000
2023-10-05T12:31+0000
2023-10-05T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال أكسيونوف لقناة "كريما 24" التلفزيونية: "تم العثور أيضًا على أوكراني يرتدي ملابس الجندي على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال. تم العثور على الجثة قبل بضع ساعات. سيتم العثور على المزيد من الجثث بطريقة أو بأخرى".وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أحبطت طائرات القوات الجوية الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لإنزال قوات في كيب تارخانكوت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مخربين من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية حاولوا العمل على متن مركبة عالية السرعة، وتم القبض على أحدهم وتم إحباط محاولة الهجوم.كما قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".
https://sputnikarabic.ae/20231004/الدفاع-الأوكرانية-تعترف-بخسائر-قواتها-خلال-محاولة-إنزال-في-القرم-1081659189.html
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روسيا
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، أنه عٌثر، الخميس، على جثة أحد المشاركين في الإنزال الأوكراني في شبه جزيرة القرم، على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال، دون أن يحدد ما إذا كانت الجثة عثر عليها في البحر أم على الأرض.
وقال أكسيونوف لقناة "كريما 24" التلفزيونية: "تم العثور أيضًا على أوكراني يرتدي ملابس الجندي على بعد خمسة كيلومترات من موقع الإنزال. تم العثور على الجثة قبل بضع ساعات. سيتم العثور على المزيد من الجثث بطريقة أو بأخرى".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أحبطت طائرات القوات الجوية الروسية محاولة أخرى للقوات المسلحة الأوكرانية لإنزال قوات في كيب تارخانكوت في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود. وأشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن مخربين من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية حاولوا العمل على متن مركبة عالية السرعة، وتم القبض على أحدهم وتم إحباط محاولة الهجوم.
كما قال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، يوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي شبه جزيرة القرم.
ووصف نائب رئيس لجنة برلمان القرم للدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق، إيفان شونوس، محاولة الإنزال الأوكرانية على ساحل القرم بأنها "هجوم بعوض".