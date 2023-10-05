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https://sputnikarabic.ae/20231005/النرويجي-يون-فوسه-يفوز-بجائزة-نوبل-في-الأدب-1081688706.html
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الأدب
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الأدب
أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الأدب، اليوم الخميس، عن فوز الكاتب النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للأدب لعام 2023. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T12:09+0000
2023-10-05T12:09+0000
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ونقلت قناة "الشرق نيوز"، عن الهيئة، أن يون فوسه يستحق الجائزة نظرا لمسرحياته المبتكرة وأشعاره التي تعطي صوتا لما لا يمكن التعبير عنه بالكلام.ويعد فوسه أحد أبرز الكتاب النرويجيين المعاصرين، إذ حصل على جائزة "المجلس الاسكندنافي للآداب"، والتي تعتبر أرفع جائزة للأدب الاسكندنافي، وتمنح للروايات الصادرة في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا.يذكر أن جائزة نوبل في الأدب ذهبت في عام 2021 للروائي التنزاني، عبد الرزاق غرنة، "لتعمقه المتجذر والعاطفي في آثار الاستعمار ومصير اللاجئ في ذلك الخليج الواقع بين الثقافات والقارات".الجدير بالذكر أن عبد الرزاق غرنة، هو كاتب وروائي تنزاني، من مواليد زنجبار في عام 1948، ويسجل للكاتب أن الكثير من أعماله كتبت باللغة الإنجليزية، الأمر الذي أوصله إلى العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20231003/نوبل-للفيزياء-تمنح-جائزتها-لـ3-علماء-لأبحاثهم-في-مجال-الإلكترونات-1081619876.html
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ثقافة, منوعات, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
ثقافة, منوعات, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل في الأدب

12:09 GMT 05.10.2023
© AP Photo / Fernando Vergaraنوبل
نوبل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AP Photo / Fernando Vergara
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أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الأدب، اليوم الخميس، عن فوز الكاتب النرويجي يون فوسه بجائزة نوبل للأدب لعام 2023.
ونقلت قناة "الشرق نيوز"، عن الهيئة، أن يون فوسه يستحق الجائزة نظرا لمسرحياته المبتكرة وأشعاره التي تعطي صوتا لما لا يمكن التعبير عنه بالكلام.
ويعد فوسه أحد أبرز الكتاب النرويجيين المعاصرين، إذ حصل على جائزة "المجلس الاسكندنافي للآداب"، والتي تعتبر أرفع جائزة للأدب الاسكندنافي، وتمنح للروايات الصادرة في النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا.
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يذكر أن جائزة نوبل في الأدب ذهبت في عام 2021 للروائي التنزاني، عبد الرزاق غرنة، "لتعمقه المتجذر والعاطفي في آثار الاستعمار ومصير اللاجئ في ذلك الخليج الواقع بين الثقافات والقارات".
الجدير بالذكر أن عبد الرزاق غرنة، هو كاتب وروائي تنزاني، من مواليد زنجبار في عام 1948، ويسجل للكاتب أن الكثير من أعماله كتبت باللغة الإنجليزية، الأمر الذي أوصله إلى العالمية.
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