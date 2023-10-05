https://sputnikarabic.ae/20231005/الهجرة-الدولية-مقتل-429-مهاجرا-ونزوح-42-ألف-بسبب-إعصار-دانيال-في-ليبيا-1081695857.html

الهجرة الدولية: مقتل 429 مهاجرا ونزوح 42 ألف بسبب إعصار "دانيال" في ليبيا

الهجرة الدولية: مقتل 429 مهاجرا ونزوح 42 ألف بسبب إعصار "دانيال" في ليبيا

أفادت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد مرور 3 أسابيع على هبوب عاصفة "دانيال" المدمرة في ليبيا، نزح ‏ما يقدر بنحو 42045 شخصا بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا، مع... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T16:03+0000

2023-10-05T16:03+0000

2023-10-05T16:03+0000

في ليبيا... أهوال لا توصف

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وقالت في بيان رسمي، اليوم الخميس، أنه "ابتداءً من 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين حياتهم بسبب الفيضانات".وأشارت إلى أنه "كان العديد من العمال المهاجرين يقيمون في بعض المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في مدينة درنة، وبالتالي من المرجح أن يستمر العدد المذكور أعلاه في الزيادة".وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه "ابتداءً من 29 سبتمبر، تم الإبلاغ عن 1206 حالة تسمم بسبب تلوث المياه من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض".وأشارت إلى أنه "وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن 63% من مرافق الرعاية الصحية الأولية التي تم تقييمها كانت تعمل جزئيا أو لا تعمل، وبينما تتحسن إمدادات الكهرباء، فإنه لا تزال هناك حاجة ماسة إليها في عدة مواقع، بما في ذلك أبو منصور، والجبيلة، والظهر الأحمر، وحي السيدة خديجة، وباب طبرق، وكورسة، والشعيبيات غازي، والساحل الشرقي، والشيحة الشرقية، والشيحة الغربية، وحي السلام (القرث)".وفي الشهر الماضي، ضرب الإعصار "دانيال" منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.، وهو القرار الذي جاء على خلفية تظاهرات شهدتها مدينة درنة في ليبيا، والتي نظمها المئات من أهالي المدينة ضد الفساد.

https://sputnikarabic.ae/20231001/تحذيرات-من-تفشي-الأوبئة-في-درنة-الليبية-ومصادر-طبية-توضح-احتمالية-وقوعها-1081574570.html

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