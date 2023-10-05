https://sputnikarabic.ae/20231005/ترامب-يعلن-استعداده-لتولي-منصب-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي--1081703793.html

ترامب يعلن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

ترامب يعلن استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، استعداده لتولي منصب رئيس مجلس النواب مؤقتاً إذا لم يتمكن الحزب الجمهوري من التوصل إلى توافق حول مرشح... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T22:48+0000

2023-10-05T22:48+0000

2023-10-05T22:48+0000

ترامب

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وقال ترامب في تصريح لوسائل إعلام أمريكية: "سأفعل ذلك إذا سألوني، هل أنا مستعد لتولي هذا المنصب لفترة قصيرة من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى اتفاق".وأضاف: "لا أقوم بذلك لأنني أرغب في ذلك، سأقوم به إذا كان ذلك ضروريًا، إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار".ووفقًا لرئيس الولايات المتحدة السابق، فإنه مستعد لتولي المنصب الثالث في التسلسل الهرمي للسلطة في البلاد لمدة "30 أو 60 أو 90 يومًا"، حتى يتوصل أعضاء حزبه إلى اتفاق طويل الأمد.وأوضح ترامب أن الطلب جاء من العديد من "أصدقائه" في الكونغرس.يشار إلى أنه لم يشغل أحد خارج مجلس النواب منصب رئيس المجلس من قبل، ولكن القانون لا يمنع مثل هذا السيناريو.وقد أعلن عدة أعضاء في الكونغرس أنهم يرغبون في رؤية ترامب يتولى المنصب الذي شغر بعد إقالة كيفن مكارثي.وتم تحديد موعد انتخابات رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء، وقبل ذلك بيوم، من المقرر أن يعقد الجمهوريون اجتماعا فرعيا لمناقشة المرشحين.

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