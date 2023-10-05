https://sputnikarabic.ae/20231005/زلزال-بقوة-66-درجات-قبالة-سواحل-اليابان-والسلطات-تحذر-من-تسونامي-1081674057.html
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 6.6 ريختر ضرب جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وحذرت من حدوث تسونامي. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T02:30+0000
2023-10-05T02:30+0000
2023-10-05T02:57+0000
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال عند الساعة 11:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 (05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو).
https://sputnikarabic.ae/20230526/-زلزال-بقوة-62-يضرب-اليابان-1077452998.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
02:30 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 02:57 GMT 05.10.2023) تابعنا عبر
أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 6.6 ريختر ضرب جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وحذرت من حدوث تسونامي.
طوكيو - سبوتنيك
. وبحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال عند الساعة 11:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.
وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 (05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو).