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زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
https://sputnikarabic.ae/20231005/زلزال-بقوة-66-درجات-قبالة-سواحل-اليابان-والسلطات-تحذر-من-تسونامي-1081674057.html
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 6.6 ريختر ضرب جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وحذرت من حدوث تسونامي. 05.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-05T02:30+0000
2023-10-05T02:57+0000
أخبار اليابان
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال عند الساعة 11:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 (05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو).
https://sputnikarabic.ae/20230526/-زلزال-بقوة-62-يضرب-اليابان-1077452998.html
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أخبار اليابان
أخبار اليابان

زلزال بقوة 6.6 درجات قبالة سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي

02:30 GMT 05.10.2023 (تم التحديث: 02:57 GMT 05.10.2023)
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
© AFP 2023 / Jiji Press
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أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بأن زلزالا بقوة 6.6 ريختر ضرب جنوب أرخبيل إيزو الياباني، وحذرت من حدوث تسونامي.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب الوكالة، فقد وقع الزلزال عند الساعة 11:00 (05:00 بتوقيت موسكو)، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو الياباني، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات.
العاصمة اليابانية طوكيو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2023
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب اليابان
26 مايو, 12:06 GMT
وحثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، حيث من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00 (05:30 إلى 06:00 بتوقيت موسكو).
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