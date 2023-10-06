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https://sputnikarabic.ae/20231006/أفيخاي-أدرعي-يستفز-العرب-انتصرنا-في-أكتوبر-وكنا-على-بعد-عشرات-الكيلومترات-من-القاهرة-ودمشق-1081724225.html
أفيخاي أدرعي يستفز العرب: انتصرنا في أكتوبر وكنا على بعد عشرات الكيلومترات من القاهرة ودمشق
أفيخاي أدرعي يستفز العرب: انتصرنا في أكتوبر وكنا على بعد عشرات الكيلومترات من القاهرة ودمشق
استفز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ناشطين عرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم أن بلاده "انتصرت" في حرب أكتوبر، وكانت على مقربة من القاهرة... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T15:42+0000
2023-10-06T15:42+0000
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ويحتفل المصريون والعرب في السادس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بذكرى الانتصار على الجيش الإسرائيلي بعد عبور القوات المصرية لقناة السويس وتحرير سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.وقال أدرعي في مقطع متلفز في حسابه على منصة "إكس"، إن حرب أكتوبر أو كما تسميها إسرائيل حرب يوم الغفران كانت مفاجاة وصدمة "تحولت إلى انتصار عسكري إسرائيلي".وتابع: "يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 1973. في ظهر يوم الصوم المقدس اندلعت نيران حرب يوم الغفران أو كما يسموها في مصر حرب أكتوبر وفي سوريا حرب تشرين".وأضاف أدرعي: "بعد 18 يومًا وقف جيش الدفاع على الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 101 كلم عن القاهرة بينما كانت دمشق في مرمى المدفعية الإسرائيلية وهدد عاصمتيْ الدولتين فارضًا عليهما وقف إطلاق النار وواضعًا حدًا للحرب".وأثارت تدوينة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حالة من الغضب والاستنكار على "إكس"، حيث استغرب ناشطون قدرة إسرائيل على "قلب الحقائق".وكتب أحد المغردين: "ذكرى انبطاحكم ونصر الجيش المصري العظيم"، وقال آخر: "تقصد يوم كيبور وعبور خط بارليف"، وكتبت ثالثة: "الكذب عندكم شي غريب فعلا".بدوره، رد الصحفي محمد زيادة على أدرعي، بقوله: "محاولات تزييف التاريخ لن تنفع في زمن التكنولوجيا، بحسبة بسيطة مصر استردت أرضها؟ نعم يبقى مين انتصر في النهاية.. ٥٠ سنة ولا زالت ذكرى انتصارنا في قلوبنا وقلوب كل عربي، ياريت تشوف صور القادة بتوعكم وهم راجعين بالبيجامات .. نروح للسلام أهلا وسهلا نروح للحرب لا أهلاً ولا سهلاً".وتصادف اليوم الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر. بدأت حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تُعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا، عندما شن تحالف عسكري عربي بقيادة مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا متزامنًا في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, حرب أكتوبر, حرب أكتوبر 1973, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, حرب أكتوبر, حرب أكتوبر 1973, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أفيخاي أدرعي يستفز العرب: انتصرنا في أكتوبر وكنا على بعد عشرات الكيلومترات من القاهرة ودمشق

15:42 GMT 06.10.2023
© YouTube.comأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© YouTube.com
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استفز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ناشطين عرب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زعم أن بلاده "انتصرت" في حرب أكتوبر، وكانت على مقربة من القاهرة ودمشق.
ويحتفل المصريون والعرب في السادس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بذكرى الانتصار على الجيش الإسرائيلي بعد عبور القوات المصرية لقناة السويس وتحرير سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967.
وقال أدرعي في مقطع متلفز في حسابه على منصة "إكس"، إن حرب أكتوبر أو كما تسميها إسرائيل حرب يوم الغفران كانت مفاجاة وصدمة "تحولت إلى انتصار عسكري إسرائيلي".
وتابع: "يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 1973. في ظهر يوم الصوم المقدس اندلعت نيران حرب يوم الغفران أو كما يسموها في مصر حرب أكتوبر وفي سوريا حرب تشرين".

ومضى بقوله: "إسرائيل بوغتت في أقدس أيامها وتكبدت خسائر فادحة لكن بعد أيام قلبت الأمور رأسًا على عقب".

وأضاف أدرعي: "بعد 18 يومًا وقف جيش الدفاع على الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 101 كلم عن القاهرة بينما كانت دمشق في مرمى المدفعية الإسرائيلية وهدد عاصمتيْ الدولتين فارضًا عليهما وقف إطلاق النار وواضعًا حدًا للحرب".
وأثارت تدوينة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حالة من الغضب والاستنكار على "إكس"، حيث استغرب ناشطون قدرة إسرائيل على "قلب الحقائق".
وكتب أحد المغردين: "ذكرى انبطاحكم ونصر الجيش المصري العظيم"، وقال آخر: "تقصد يوم كيبور وعبور خط بارليف"، وكتبت ثالثة: "الكذب عندكم شي غريب فعلا".
بدوره، رد الصحفي محمد زيادة على أدرعي، بقوله: "محاولات تزييف التاريخ لن تنفع في زمن التكنولوجيا، بحسبة بسيطة مصر استردت أرضها؟ نعم يبقى مين انتصر في النهاية.. ٥٠ سنة ولا زالت ذكرى انتصارنا في قلوبنا وقلوب كل عربي، ياريت تشوف صور القادة بتوعكم وهم راجعين بالبيجامات .. نروح للسلام أهلا وسهلا نروح للحرب لا أهلاً ولا سهلاً".
وتصادف اليوم الذكرى الخمسين لحرب 6 أكتوبر. بدأت حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تُعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا، عندما شن تحالف عسكري عربي بقيادة مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا متزامنًا في شبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ حرب 1967.
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