https://sputnikarabic.ae/20231006/إعلام-ألمانيا-سترسل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-إذا-أرسلت-الولايات-المتحدة-أتاكمز-1081723726.html

إعلام: ألمانيا سترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا إذا أرسلت الولايات المتحدة "أتاكمز"

إعلام: ألمانيا سترسل صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا إذا أرسلت الولايات المتحدة "أتاكمز"

ذكرت صحف غربية نقلا عن ماري أغنيس ستراك زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، أن ألمانيا قد ترسل صواريخ "توروس" بعيدة المدى إلى أوكرانيا إذا أعلنت... 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T15:32+0000

2023-10-06T15:32+0000

2023-10-06T15:34+0000

رصد عسكري

أخبار أوكرانيا

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وقالت ستراك زيمرمان: "إنه (شولتز) يتعرض لضغوط قوية وربما يريد إيقاف هذا النقاش (حول إرسال توروس إلى كييف). ولكن إذا أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر لتزويدهم (لأوكرانيا) بأنظمة "أتاكمز" الخاصة بهم، فمن الممكن (الموافقة على عمليات التسليم)".ووفقا للصحف، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها من أن روسيا يمكن أن تطور أنظمة لمواجهة صواريخ "توروس" إذا تمكنت القوات الروسية من العثور على مكوناتها وتجميعها في ساحة المعركة. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن حلفاء شولتز اقترحوا ضرورة إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا لتقديم المزيد من المساعدة في عملية استخدام "توروس"، ولكن ستراك زيمرمان نفت هذه المعلومات.وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، في وقت سابق من يوم الخميس، على هامش القمة الثالثة للمجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، إرسال نظام دفاع جوي إضافي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، مؤكدا أن توريد صواريخ "توروس" إلى كييف ليس قيد النظر حاليا.وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من يوم الأربعاء، ردا على سؤال حول احتمالات نقل صواريخ "أتاكمز" التشغيلية التكتيكية إلى أوكرانيا، إن الولايات المتحدة استجابت لجميع طلبات فلاديمير زيلينسكي، إلا أن واشنطن لم تعلن بعد عن توريد هذه الصواريخ إلى كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231006/الاتحاد-الأوروبي-أو-الولايات-المتحدة-من-يتصدر-في-تقديم-المساعدات-أوكرانيا-1081718444.html

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