https://sputnikarabic.ae/20231006/الرئيس-البلغاري-إرسال-الأسلحة-للقوات-الأوكرانية-لن-يؤدي-إلى-حل-الصراع-1081731368.html
الرئيس البلغاري: إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع
الرئيس البلغاري: إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع
أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T20:17+0000
2023-10-06T20:17+0000
2023-10-06T20:27+0000
رصد عسكري
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ونقلت وكالة "بي تي أ" البلغارية عن مكتب الرئيس: "لا يمكن لأوروبا أن تسمح باستمرار هذه الحرب، ومن الضروري البحث عن نهج هدفه الرئيسي هو استعادة السلام في أوكرانيا. ولهذا السبب فإن الإرادة السياسية القوية والدبلوماسية والمفاوضات النشطة ضرورية لتحقيق سلام عادل ومستدام على أسس دولية ومبادئ الأمم المتحدة المعترف بها".وأكد راديف أيضا أن توريد المزيد والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل الصراع، بل هناك حاجة إلى "توازن معقول بين التدابير العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".وتجاوز إجمالي المساعدات التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، والمساعدات الأمريكية نحو 70 مليار يورو.
https://sputnikarabic.ae/20231006/إعلام-ألمانيا-سترسل-صواريخ-توروس-إلى-أوكرانيا-إذا-أرسلت-الولايات-المتحدة-أتاكمز-1081723726.html
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رصد عسكري, العالم
الرئيس البلغاري: إرسال الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يؤدي إلى حل الصراع
20:17 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 20:27 GMT 06.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البلغاري، رومين راديف، خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في مدينة بورتو البرتغالية، أن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لن تؤدي إلى حل الصراع.
ونقلت وكالة "بي تي أ" البلغارية عن مكتب الرئيس: "لا يمكن لأوروبا أن تسمح باستمرار هذه الحرب، ومن الضروري البحث عن نهج هدفه الرئيسي هو استعادة السلام في أوكرانيا. ولهذا السبب فإن الإرادة السياسية القوية والدبلوماسية والمفاوضات النشطة ضرورية لتحقيق سلام عادل ومستدام على أسس دولية ومبادئ الأمم المتحدة المعترف بها".
وأكد راديف أيضا
أن توريد المزيد والمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلى حل الصراع، بل هناك حاجة إلى "توازن معقول بين التدابير العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية".
وتجاوز إجمالي المساعدات التي وعدت بها دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 130 مليار يورو، والمساعدات الأمريكية نحو 70 مليار يورو.