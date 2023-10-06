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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-أسقطت-خلال-أسبوع-سو-27-وسو-25-وميغ-29-أوكرانية-1081716047.html
القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية
القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المقاتلات الروسية أسقطت خلال أسبوع طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، بالإضافة إلى مقاتلات... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:35+0000
2023-10-06T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت: "على مدار أسبوع، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز سو-27 و سو-25 وميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سولداتسكيو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسيرغييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير طائرة هجومية من طراز سو-25 في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود زورقين، وتم القضاء على 13 مخربًا من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولة إنزال القوات على ساحل شبه جزيرة القرم".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 320 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. واعترضت خلال الأسبوع 39 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"أولخا" و"أوراغان" وأربعة قنابل موجهة من طراز "جدام" وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادار وصاروخين من طراز "نيبتون" مضادين للسفن.وعلى مدار أسبوع، ضرب الجيش الروسي ثلاث محطات رادار أوكرانية من طراز بي-18 لكشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكرينيشكي ونوفوبوغدانوفكا في مقاطعة نيكولاييف. وأصابت ضربات القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة: منصة إطلاق منظومة الصواريخ "بوك" في منطقة بورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231006/تدمير-3-مستودعات-للذخيرة-على-محور-دونيتسك-بقصف-جوي-وصاروخي--عاجل-1081716127.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية

12:35 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 06.10.2023)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة "سو-27" التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
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أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المقاتلات الروسية أسقطت خلال أسبوع طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز ميغ-29 وسو-27.
وقالت: "على مدار أسبوع، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز سو-27 و سو-25 وميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سولداتسكيو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسيرغييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير طائرة هجومية من طراز سو-25 في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير 7 مستودعات للذخيرة على محور دونيتسك بقصف جوي وصاروخي
12:35 GMT
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود زورقين، وتم القضاء على 13 مخربًا من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولة إنزال القوات على ساحل شبه جزيرة القرم".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 320 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. واعترضت خلال الأسبوع 39 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"أولخا" و"أوراغان" وأربعة قنابل موجهة من طراز "جدام" وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادار وصاروخين من طراز "نيبتون" مضادين للسفن.
وعلى مدار أسبوع، ضرب الجيش الروسي ثلاث محطات رادار أوكرانية من طراز بي-18 لكشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكرينيشكي ونوفوبوغدانوفكا في مقاطعة نيكولاييف. وأصابت ضربات القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة: منصة إطلاق منظومة الصواريخ "بوك" في منطقة بورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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