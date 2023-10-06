https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-أسقطت-خلال-أسبوع-سو-27-وسو-25-وميغ-29-أوكرانية-1081716047.html
القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية
القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المقاتلات الروسية أسقطت خلال أسبوع طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، بالإضافة إلى مقاتلات... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:35+0000
2023-10-06T12:35+0000
2023-10-06T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت: "على مدار أسبوع، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز سو-27 و سو-25 وميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سولداتسكيو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسيرغييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير طائرة هجومية من طراز سو-25 في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود زورقين، وتم القضاء على 13 مخربًا من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولة إنزال القوات على ساحل شبه جزيرة القرم".كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 320 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. واعترضت خلال الأسبوع 39 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"أولخا" و"أوراغان" وأربعة قنابل موجهة من طراز "جدام" وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادار وصاروخين من طراز "نيبتون" مضادين للسفن.وعلى مدار أسبوع، ضرب الجيش الروسي ثلاث محطات رادار أوكرانية من طراز بي-18 لكشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكرينيشكي ونوفوبوغدانوفكا في مقاطعة نيكولاييف. وأصابت ضربات القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة: منصة إطلاق منظومة الصواريخ "بوك" في منطقة بورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20231006/تدمير-3-مستودعات-للذخيرة-على-محور-دونيتسك-بقصف-جوي-وصاروخي--عاجل-1081716127.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تسقط خلال أسبوع "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية
12:35 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 12:58 GMT 06.10.2023) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المقاتلات الروسية أسقطت خلال أسبوع طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز سو-25، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز ميغ-29 وسو-27.
وقالت: "على مدار أسبوع، أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز سو-27 و سو-25 وميغ-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مناطق سولداتسكيو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسيرغييفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير طائرة هجومية من طراز سو-25 في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود زورقين، وتم القضاء على 13 مخربًا من القوات المسلحة الأوكرانية أثناء محاولة إنزال القوات على ساحل شبه جزيرة القرم".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية 320 طائرة مسيرة أوكرانية خلال أسبوع. واعترضت خلال الأسبوع 39 صاروخًا من طراز "هيمارس" و"أولخا" و"أوراغان" وأربعة قنابل موجهة من طراز "جدام" وثلاثة صواريخ "هارم" مضادة للرادار وصاروخين من طراز "نيبتون" مضادين للسفن.
وعلى مدار أسبوع، ضرب الجيش الروسي ثلاث محطات رادار أوكرانية من طراز بي-18 لكشف وتتبع الأهداف الجوية في مناطق نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكرينيشكي ونوفوبوغدانوفكا في مقاطعة نيكولاييف. وأصابت ضربات القوات الصاروخية والمدفعية والطائرات المسيرة: منصة إطلاق منظومة الصواريخ "بوك" في منطقة بورلاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.