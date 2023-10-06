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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/تدمير-3-مستودعات-للذخيرة-على-محور-دونيتسك-بقصف-جوي-وصاروخي--عاجل-1081716127.html
الدفاع الروسية: تدمير 7 مستودعات للذخيرة على محور دونيتسك بقصف جوي وصاروخي
الدفاع الروسية: تدمير 7 مستودعات للذخيرة على محور دونيتسك بقصف جوي وصاروخي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:35+0000
2023-10-06T13:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.وأفادت الدفاع بأنه نتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ هيمارس، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، والمواد الأساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.وأكدت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفع مدفعي ميداني.وأشارت الدفاع إلى أن الضربات الجوية المدفعية حققت إصابات في المعدات التابعة للألوية الآلية 25 المحمولة جوا و14 و43 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع أكثر من 755 جنديا أوكرانيا، وثماني دبابات، بالإضافة إلى 11 مدفعية ميدانية.
https://sputnikarabic.ae/20231006/القوات-الروسية-أسقطت-خلال-أسبوع-سو-27-وسو-25-وميغ-29-أوكرانية-1081716047.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير 7 مستودعات للذخيرة على محور دونيتسك بقصف جوي وصاروخي

12:35 GMT 06.10.2023 (تم التحديث: 13:15 GMT 06.10.2023)
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
وأفادت الدفاع بأنه نتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ هيمارس، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، والمواد الأساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.
وأكدت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفع مدفعي ميداني.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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12:35 GMT
وأشارت الدفاع إلى أن الضربات الجوية المدفعية حققت إصابات في المعدات التابعة للألوية الآلية 25 المحمولة جوا و14 و43 و92 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت ثلاثة مستودعات للذخيرة، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع أكثر من 755 جنديا أوكرانيا، وثماني دبابات، بالإضافة إلى 11 مدفعية ميدانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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