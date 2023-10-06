https://sputnikarabic.ae/20231006/بوتين-يعزي-الأسد-في-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-الكلية-الحربية-في-حمص-1081708442.html
بوتين يعزي الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
بوتين يعزي الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية لنظيره السوري، بشار الأسد، يعرب فيها عن تعازيه للحكومة والشعب السوري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T08:18+0000
2023-10-06T08:18+0000
2023-10-06T08:18+0000
فلاديمير بوتين
أخبار سوريا اليوم
بشار الأسد
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وأشار بوتين في نص البرقية، التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الصادقة، للعواقب المؤلمة للهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية في مدينة حمص، وندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها العديد من النساء والأطفال، آملين أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق".ويذكر أن طائرات مسيرة انفجرت، يوم أمس الخميس، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.
https://sputnikarabic.ae/20231006/ضحايا-مدنيون-يروون-لـسبوتنيك-اللحظات-الأولى-للهجوم-الإرهابي-على-الكلية-الحربية-بحمص-1081704861.html
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سبوتنيك عربي
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فلاديمير بوتين, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
فلاديمير بوتين, أخبار سوريا اليوم, بشار الأسد
بوتين يعزي الأسد في ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية في حمص
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية لنظيره السوري، بشار الأسد، يعرب فيها عن تعازيه للحكومة والشعب السوري في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، أمس الخميس.
وأشار بوتين في نص البرقية، التي نشرت على موقع الكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الصادقة، للعواقب المؤلمة للهجوم الإرهابي على الكلية العسكرية في مدينة حمص، وندين بشدة هذه الجريمة الوحشية، التي من بين ضحاياها العديد من النساء والأطفال، آملين أن ينال مرتكبوها العقاب المستحق".
وأضاف بوتين أن روسيا عازمة على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء السوريين، من أجل مكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب.
ويذكر أن طائرات مسيرة انفجرت، يوم أمس الخميس، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية
في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.