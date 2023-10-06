https://sputnikarabic.ae/20231006/خبير-يكشف-عن-الجهة-الضالعة-في-الهجوم-على-الكلية-الحربية-في-حمص-1081711133.html

خبير يكشف عن الجهة الضالعة في الهجوم على الكلية الحربية في حمص

خبير يكشف عن الجهة الضالعة في الهجوم على الكلية الحربية في حمص

كشف الكاتب والمحلل السياسي حسام طالب لـ"سبوتنيك"، أن التحقيقات الأولية حول الهجوم على الكلية العسكرية في حمص تشير إلى تورط الحزب الإسلامي التركستاني (منظمة... 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T10:35+0000

2023-10-06T10:35+0000

2023-10-06T10:40+0000

أخبار سوريا اليوم

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/06/1081705672_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_1e98b2efda71200f14d9c956c63fc19a.jpg

وأشار طالب إلى أن "التحقيق جار ومن الممكن أن يكون الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه الروس قد تمكنوا من الوصول إلى معلومة عن مكان خروج المسيرات".ووصف طالب ما حصل بالأمس أنه "هجوم بسرب من الطائرات المسيرة محملة بالذخائر وليست طائرات انتحارية بل تستطيع المناورة واختراق حاجز الرادارات للوصول إلى هدفها وقطعت مسافة 100 كلم أو أكثر"، معتبراً أن العملية "دليل على الدعم الواضح للإرهاب وهذا يشكل خطر ليس فقط على سوريا بل على المنطقة".وعن الجهات التي تسعى لتفجير الوضع في سوريا، قال طالب: "أمريكا اليوم تسكت على التصعيد التركي حتى ولو أسقطت طائرة تركية هذا لذر الرماد في العيون ولتقول لـ"قسد" إنها معهم، لكنها في الحقيقة تسكت على الاعتداءات التركية على سوريا وعلى تدمير البنية التحتية، كما أن لتركيا مصلحة بزعزعة الاستقرار في سوريا لأن لها مشروع احتلالي".طالب الذي أكد أن "الحليف الروسي استهدف خلال الأشهر الماضية عدة مواقع لإطلاق الطائرات المسيرة، كما كانت هناك عمليات رصد مهمة جدا من القوات الفضائية الروسية لكشف المسيرات واستهدافها في أرياف حلب وإدلب"، شرح أن "الحدود كبيرة وتتواجد فيها الجماعات الإرهابية قد تكون دخلت عبر المعابر الإنسانية".وقال إن "حرب المسيرات بدأت منذ معركة سراقب عام 2020، عندما استخدم الأتراك الطائرات المسيرة لتأمين الغطاء الجوي لجبهة النصرة وقد استطاع الجيش السوري تحرير مدينة سراقب ومعرة النعمان رغم حرب المسيرات"، معتبرًا أن المشكلة اليوم هو أن المسيرات باتت بيد الجماعات الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20231006/بوتين-يعزي-الأسد-في-ضحايا-الهجوم-الإرهابي-على-الكلية-الحربية-في-حمص-1081708442.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري