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https://sputnikarabic.ae/20231006/زلزال-بقوة-63-ريختر-يضرب-جزر-إيزو-اليابانية-للمرة-الثانية-خلال-24-ساعة-1081706266.html
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة
زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة
أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T04:06+0000
2023-10-06T04:06+0000
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طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي (04:31 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.وضرب زلزال يوم أمس بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ،وعادة ما تتعرض اليابان لهزات أرضية عنيفة كان أسوأها زلزال كانتو الذي وقع عام 1923 وبلغت قوته نحو 8 درجات ريختر وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231005/زلزال-بقوة-66-درجات-قبالة-سواحل-اليابان-والسلطات-تحذر-من-تسونامي-1081674057.html
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أخبار اليابان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار اليابان, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

زلزال بقوة 6.3 ريختر يضرب جزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة

04:06 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / Jiji Pressغمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / Jiji Press
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أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 6.3 ريختر ضرب الجزء الجنوبي لجزر إيزو اليابانية للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
طوكيو - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد تم تسجيل الهزة الأرضية عند الساعة 10:31 بالتوقيت المحلي (04:31 بتوقيت موسكو)، مشيرة إلى أن مصدر الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات تحت الماء بالقرب من جزيرة بونافيدينا غير المأهولة.
غمرت المياه المتدفقة من فتحة مجاري المياه في أويتا في وقت مبكر من يوم 22 يناير 2022، بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب قبالة ساحل المحيط الهادئ في جنوب غرب اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب سواحل اليابان والسلطات تحذر من تسونامي
أمس, 02:30 GMT
ولا يوجد حتى الآن أي معلومات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.
وضرب زلزال يوم أمس بقوة 6.6 ريختر جنوب جزر إيزو اليابانية، وحذرت السلطات من حدوث تسونامي، وحثت السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ،
وعادة ما تتعرض اليابان لهزات أرضية عنيفة كان أسوأها زلزال كانتو الذي وقع عام 1923 وبلغت قوته نحو 8 درجات ريختر وأودى بحياة أكثر من 140 ألف شخص.
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