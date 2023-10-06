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https://sputnikarabic.ae/20231006/فنزويلا-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-زعيم-المعارضة-غوايدو-1081704577.html
فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو
فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، يوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه الخطوة، وستطلب مساعدة... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T02:16+0000
2023-10-06T02:16+0000
رئاسة فنزويلا
تغيير السلطة في فنزويلا
خوان غوايدو
العالم
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وقال النائب العام طارق ويليام سعاب: تم تعيين النيابة "لإصدار مذكرة اعتقال ضده وطلب إشعار أحمر من الإنتربول بحيث يتحمل عواقب جرائمه".واندلعت احتجاجات، في مطلع عام 2019، في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد وقت قصير من أداء القسم الرئاسي، حيث أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل غير قانوني، واعترفت به عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/المعارضة-الفنزويلية-تحل-الحكومة-المؤقتة-برئاسة-خوان-غوايدو-1071780480.html
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رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, خوان غوايدو, العالم
رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, خوان غوايدو, العالم

فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو

02:16 GMT 06.10.2023
© AP Photo / Ariana Cubillosزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Ariana Cubillos
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أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، يوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه الخطوة، وستطلب مساعدة الشرطة الدولية (إنتربول) في اعتقاله.
وقال النائب العام طارق ويليام سعاب: تم تعيين النيابة "لإصدار مذكرة اعتقال ضده وطلب إشعار أحمر من الإنتربول بحيث يتحمل عواقب جرائمه".
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يستمع خلال جلسة تشريعية تعقد في مدرسة دينية خاصة في كاراكاس في فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
المعارضة الفنزويلية تحل "الحكومة المؤقتة" برئاسة خوان غوايدو
30 ديسمبر 2022, 23:27 GMT
واندلعت احتجاجات، في مطلع عام 2019، في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد وقت قصير من أداء القسم الرئاسي، حيث أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل غير قانوني، واعترفت به عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
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