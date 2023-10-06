https://sputnikarabic.ae/20231006/فنزويلا-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-زعيم-المعارضة-غوايدو-1081704577.html
فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو
فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو
أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، يوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه الخطوة، وستطلب مساعدة... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T02:16+0000
2023-10-06T02:16+0000
2023-10-06T02:16+0000
رئاسة فنزويلا
تغيير السلطة في فنزويلا
خوان غوايدو
العالم
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وقال النائب العام طارق ويليام سعاب: تم تعيين النيابة "لإصدار مذكرة اعتقال ضده وطلب إشعار أحمر من الإنتربول بحيث يتحمل عواقب جرائمه".واندلعت احتجاجات، في مطلع عام 2019، في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد وقت قصير من أداء القسم الرئاسي، حيث أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل غير قانوني، واعترفت به عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/المعارضة-الفنزويلية-تحل-الحكومة-المؤقتة-برئاسة-خوان-غوايدو-1071780480.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, خوان غوايدو, العالم
رئاسة فنزويلا, تغيير السلطة في فنزويلا, خوان غوايدو, العالم
فنزويلا تصدر مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة غوايدو
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أعلنت النيابة العامة الفنزويلية، يوم الخميس، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها هذه الخطوة، وستطلب مساعدة الشرطة الدولية (إنتربول) في اعتقاله.
وقال النائب العام طارق ويليام سعاب: تم تعيين النيابة "لإصدار مذكرة اعتقال ضده وطلب إشعار أحمر من الإنتربول بحيث يتحمل عواقب جرائمه".
30 ديسمبر 2022, 23:27 GMT
واندلعت احتجاجات،
في مطلع عام 2019، في فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، بعد وقت قصير من أداء القسم الرئاسي، حيث أعلن خوان غوايدو، زعيم المعارضة نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بشكل غير قانوني، واعترفت به عدد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.