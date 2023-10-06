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https://sputnikarabic.ae/20231006/لوكاشينكو-كييف-تورطت-بالهجوم-المضاد-الذي-استعجلت-واشنطن-بإطلاقه-1081715915.html
لوكاشينكو: كييف تورطت بالهجوم المضاد الذي استعجلت واشنطن بإطلاقه
لوكاشينكو: كييف تورطت بالهجوم المضاد الذي استعجلت واشنطن بإطلاقه
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن كييف غارقة في هجوم مضاد، والولايات المتحدة تستعجله، مهددةً بوقف دعمها. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T12:33+0000
2023-10-06T12:33+0000
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وذكرت وكالة "بيلتا"، اليوم الجمعة، أنه خلال محادثة مع الصحفيين أثناء رحلة عمل إلى منطقة بريست، أشار لوكاشينكو إلى أن الولايات المتحدة اليوم تلوم قيادة أوكرانيا على الهجوم المضاد البطيء وترسل إشارات لا لبس فيها: في الأسبوع الماضي، اعتمدت السلطات الأمريكية ميزانية مؤقتة تم استبعاد بنود منها بشأن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.وقال: "محتوى هذه الإشارة هو "أيها الرجال، هاجموا بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع وألقوا المزيد من الشباب هناك". هذه ليست حتى إشارة، بل عمل محدد: اقتل المزيد من الأوكرانيين".وأعرب لوكاشينكو عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية متورطة في هجومها المضاد؛ والجبهة، وخط الاتصال، لا يزالون في مكانهم". "هناك حركة ذهابًا وإيابًا. إنهم يقاتلون من أجل المباني الشاهقة. ويحدث أن الأوكرانيين يستولون على هذه المباني الشاهقة في الصباح، وبحلول المساء يدمرها الروس. لذلك، كان هذا "الهجوم المضاد" صعبا. "المرحلة الأولى فشلت، والآن يستعدون للمرحلة الثانية، المحددة خلال 4-8 أسابيع".وشدد الرئيس على أن الأمريكيين يضغطون على الأوكرانيين ويستعجلونهم، لأن هذا الصراع لا يضيف مصداقية للسلطات الأمريكية. وأضاف: "هناك حاجة إلى نوع من النصر هنا. يحتاج الأمريكيون إلى وضع شيء ما على الطاولة من أجل الفوز. لذلك، فهم في عجلة من أمرهم. إنهم يبحثون عن خيارات جديدة، بما في ذلك إنهاء الدعم لفلاديمير زيلينسكي".بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
https://sputnikarabic.ae/20231006/المدفعية-الروسية-تدك-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-في-دونيتسك-فيديو-1081709168.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

لوكاشينكو: كييف تورطت بالهجوم المضاد الذي استعجلت واشنطن بإطلاقه

12:33 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
/
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن كييف غارقة في هجوم مضاد، والولايات المتحدة تستعجله، مهددةً بوقف دعمها.
وذكرت وكالة "بيلتا"، اليوم الجمعة، أنه خلال محادثة مع الصحفيين أثناء رحلة عمل إلى منطقة بريست، أشار لوكاشينكو إلى أن الولايات المتحدة اليوم تلوم قيادة أوكرانيا على الهجوم المضاد البطيء وترسل إشارات لا لبس فيها: في الأسبوع الماضي، اعتمدت السلطات الأمريكية ميزانية مؤقتة تم استبعاد بنود منها بشأن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا.
وقال: "محتوى هذه الإشارة هو "أيها الرجال، هاجموا بشكل أسرع، وعلى نطاق أوسع وألقوا المزيد من الشباب هناك". هذه ليست حتى إشارة، بل عمل محدد: اقتل المزيد من الأوكرانيين".
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك مواقع المسلحين الأوكرانيين في دونيتسك... فيديو
09:22 GMT
وأعرب لوكاشينكو عن رأي مفاده أن "القوات المسلحة الأوكرانية متورطة في هجومها المضاد؛ والجبهة، وخط الاتصال، لا يزالون في مكانهم". "هناك حركة ذهابًا وإيابًا. إنهم يقاتلون من أجل المباني الشاهقة. ويحدث أن الأوكرانيين يستولون على هذه المباني الشاهقة في الصباح، وبحلول المساء يدمرها الروس. لذلك، كان هذا "الهجوم المضاد" صعبا. "المرحلة الأولى فشلت، والآن يستعدون للمرحلة الثانية، المحددة خلال 4-8 أسابيع".
وشدد الرئيس على أن الأمريكيين يضغطون على الأوكرانيين ويستعجلونهم، لأن هذا الصراع لا يضيف مصداقية للسلطات الأمريكية. وأضاف: "هناك حاجة إلى نوع من النصر هنا. يحتاج الأمريكيون إلى وضع شيء ما على الطاولة من أجل الفوز. لذلك، فهم في عجلة من أمرهم. إنهم يبحثون عن خيارات جديدة، بما في ذلك إنهاء الدعم لفلاديمير زيلينسكي".
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني في الرابع من يونيو/حزيران، وبعد ثلاثة أشهر، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "الهجوم المضاد" لم يتوقف فحسب، بل "إنه فاشل". وتشير البيانات حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن محاولات الهجوم كلفت كييف خسارة أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح. وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من الاتجاهات.
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