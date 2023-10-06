https://sputnikarabic.ae/20231006/مجلة-بريطانية-تكشف-عن-أفضل-20-جامعة-روسية-على-المستوى-الدولي-1081711538.html
مجلة بريطانية تكشف عن أفضل 20 جامعة روسية على المستوى الدولي
مجلة بريطانية تكشف عن أفضل 20 جامعة روسية على المستوى الدولي
قدمت مجلة بريطانية مختصة بشؤون التعليم تصنيفًا للجامعات في عام 2023، وفقا لخمسة معايير: جودة التدريس، والطلب على الخريجين في سوق العمل الدولي، والسمعة الدولية،... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T11:26+0000
2023-10-06T11:26+0000
2023-10-06T11:26+0000
روسيا
الدراسة والتعليم في روسيا
جامعة أوكسفورد
جامعة هارفارد
جامعة موسكو الحكومية
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وأشارت المجلة في إحصاءاتها إلى 1799 جامعة، في 104 إقليم أو منطقة حول العالم، تتمتع بمستوى جيد.وقام تصنيف هذا العام بتحليل أكثر من 121 مليون اقتباس عبر أكثر من 15.5 مليون منشور بحثي وتضمن ردود استبيان من 40 ألف باحث على مستوى العالم، وبشكل عام تم جمع أكثر من 680 ألف نقطة بيانات من أكثر من 2500 مؤسسة.ويحظى تصنيف مجلة "Times Higher Education" البريطانية على ثقة الطلاب والمدرسين والحكومات وخبراء الصناعة في جميع أنحاء العالم، ويكشف عن مدى تحول مشهد التعليم العالي العالمي.وكان من بين الـ 1799 أكثر من 80 مؤسسة تعليمة روسية معترف بها عالميا، لكن 20 فقط كانت من الألف الأوائل.واحتلت الجامعات الروسية الترتيب التالي عالميا، بحسب إحصاءات موقع "statista" الألماني، وموقع "QStopuniversities" للتصنيف العالمي للجامعات.وتليها: الجامعة المالية الحكومية الروسية، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (MISiS)، جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، جامعة "ITMO"، جامعة جنوب الأورال الحكومية.وشهد التعليم العالي الروسي، على مدى الـ10 السنوات الماضية، نقلة نوعية بسبب العمل بنشاط على تطوير التعاون الدولي.وزاد عدد الطلاب الأجانب في روسيا بشكل كبير، خلال أربع سنوات، من 2017 إلى 2021 كان عدد كبير منهم من الدول العربية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الدراسة والتعليم في روسيا, جامعة أوكسفورد, جامعة هارفارد, جامعة موسكو الحكومية
روسيا, الدراسة والتعليم في روسيا, جامعة أوكسفورد, جامعة هارفارد, جامعة موسكو الحكومية
مجلة بريطانية تكشف عن أفضل 20 جامعة روسية على المستوى الدولي
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قدمت مجلة بريطانية مختصة بشؤون التعليم تصنيفًا للجامعات في عام 2023، وفقا لخمسة معايير: جودة التدريس، والطلب على الخريجين في سوق العمل الدولي، والسمعة الدولية، ومستوى البحث العلمي، وكمية الاقتباسات".
وأشارت المجلة في إحصاءاتها إلى 1799 جامعة، في 104 إقليم أو منطقة حول العالم، تتمتع بمستوى جيد.
وقام تصنيف هذا العام بتحليل أكثر من 121 مليون اقتباس عبر أكثر من 15.5 مليون منشور بحثي وتضمن ردود استبيان من 40 ألف باحث على مستوى العالم، وبشكل عام تم جمع أكثر من 680 ألف نقطة بيانات من أكثر من 2500 مؤسسة.
ويحظى تصنيف مجلة "Times Higher Education" البريطانية على ثقة الطلاب والمدرسين والحكومات وخبراء الصناعة في جميع أنحاء العالم، ويكشف عن مدى تحول مشهد التعليم العالي العالمي.
وكان من بين الـ 1799 أكثر من 80 مؤسسة تعليمة روسية معترف بها عالميا، لكن 20 فقط كانت من الألف الأوائل.
واحتلت الجامعات الروسية الترتيب التالي عالميا، بحسب إحصاءات موقع "statista" الألماني
، وموقع "QStopuniversities"
للتصنيف العالمي للجامعات.
اسم المؤسسة التعليمية
الترتيب
جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية
75
جامعة باومان موسكو التقنية الحكومية
230
جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية
260
جامعة تومسك الحكومية
264
معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا(MIPT)
267
جامعة سانت بطرسبرغ الحكومية
270
الجامعة الروسية لصداقة الشعوب
295
الجامعة الوطنية للبحوث المدرسة العليا للاقتصاد (HSE)
308
الجامعة الوطنية للبحوث النووية (MEPhI)
308
جامعة كازان الحكومية
322
وتليها: الجامعة المالية الحكومية الروسية، والجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا (MISiS)، جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، جامعة "ITMO"، جامعة جنوب الأورال الحكومية.
وزاد عدد الطلاب الأجانب في روسيا بشكل كبير، خلال أربع سنوات، من 2017 إلى 2021 كان عدد كبير منهم من الدول العربية.