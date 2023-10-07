https://sputnikarabic.ae/20231007/إيران-تقول-إن-سليماني-الأحق-بجائزة-نوبل-وتنتقد-القرار-المسيس-بمنحها-لناشطة-معارضة-1081743819.html
إيران تقول إن سليماني الأحق بجائزة نوبل وتنتقد القرار المسيس بمنحها لناشطة معارضة
إيران تقول إن سليماني الأحق بجائزة نوبل وتنتقد القرار المسيس بمنحها لناشطة معارضة
علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام 2023. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T08:08+0000
2023-10-07T08:08+0000
2023-10-07T08:08+0000
إيران
أخبار إيران
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وقال عبد اللهيان، عبر صفحته على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة: "كان رمز السلام العالمي الأكثر استحقاقا هو القائد المضحي الذي حارب الإرهاب وأعتى المجرمين على مدى عقدين من الزمن وضمن أمن منطقة والعالم".وأضاف: "حضور عشرات الملايين من الناس في مراسم تشييع الشهيد الحاج قاسم سليماني في إيران والعراق، وتعاطف شعوب العالم كان بمثابة منح جائزة السلام الأكثر روعة وخلودا في التاريخ".وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإجراء المسيّس للجنة نوبل للسلام بمنح الجائزة لمواطنة إيرانية مناهضة لطهران، حسب وصفه.ونصح كنعاني اللجنة بمنح الجائزة لأولئك الذين يسعون بإخلاص لنشر ثقافة السلام والعدالة في العالم، بدلا من لعب دور الأداة في تنفيذ سياسات الغربيين المزيفة.وأمس الجمعة، أُعلن فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام 2023. وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".كما عبرت اللجنة عن أملها في إطلاق إيران سراح الناشطة، وقالت: "إذا أرادت السلطات الإيرانية اتخاذ القرار الصحيح، فستطلق سراحها ويمكنها حينئذ الحضور لتلقي هذا التكريم، وهو ما نأمله".
https://sputnikarabic.ae/20230928/بينهم-ترامب-إيران-تصدر-لائحة-اتهام-بحق-73-أمريكيا-على-صلة-باغتيال-قاسم-سليماني-1081481836.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, جائزة نوبل للسلام, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, جائزة نوبل للسلام, مقتل قاسم سليماني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تقول إن سليماني الأحق بجائزة نوبل وتنتقد القرار المسيس بمنحها لناشطة معارضة
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علق وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام 2023.
وقال عبد اللهيان
، عبر صفحته على موقع "إكس"، مساء أمس الجمعة: "كان رمز السلام العالمي الأكثر استحقاقا هو القائد المضحي الذي حارب الإرهاب وأعتى المجرمين على مدى عقدين من الزمن وضمن أمن منطقة والعالم".
وأضاف: "حضور عشرات الملايين من الناس في مراسم تشييع الشهيد الحاج قاسم سليماني
في إيران والعراق، وتعاطف شعوب العالم كان بمثابة منح جائزة السلام الأكثر روعة وخلودا في التاريخ".
وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإجراء المسيّس للجنة نوبل للسلام بمنح الجائزة لمواطنة إيرانية مناهضة لطهران، حسب وصفه.
ونصح كنعاني اللجنة بمنح الجائزة لأولئك الذين يسعون بإخلاص لنشر ثقافة السلام والعدالة في العالم، بدلا من لعب دور الأداة في تنفيذ سياسات الغربيين المزيفة.
وأمس الجمعة، أُعلن فوز الناشطة الإيرانية نرجس محمدي، بجائزة نوبل للسلام 2023.
وقالت اللجنة المانحة للجائزة إن "جائزة نوبل للسلام
تُمنح لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
كما عبرت اللجنة عن أملها في إطلاق إيران سراح الناشطة، وقالت: "إذا أرادت السلطات الإيرانية اتخاذ القرار الصحيح، فستطلق سراحها ويمكنها حينئذ الحضور لتلقي هذا التكريم، وهو ما نأمله".