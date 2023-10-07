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وزير خارجية السعودية يبحث "المشكلة الأخيرة" مع نظيره الإيراني ويدعوه لمباراة
وزير خارجية السعودية يبحث "المشكلة الأخيرة" مع نظيره الإيراني ويدعوه لمباراة
اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، على ضرورة تسريع التعاون المشترك بين بلديهما في مختلف المجالات. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T07:36+0000
2023-10-07T07:40+0000
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وحسب وكالة أنباء "فارس"، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين الوزيرين، أمس الجمعة.وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه وفقا للسير السليم للعلاقات السياسية بين البلدين.وأشار الوزيران إلى أهمية تسريع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين طهران والرياض.كما بحثا أيضا دور التعاون الثقافي والرياضي في تعزيز أجواء الصداقة بين البلدين.وخلال التشاور حول تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي، اتفق الجانبان على تقديم المشورة للمؤسسات الرياضية في البلدين لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين ناديين من البلدين (سباهان أصفهان والاتحاد) في إطار دوري أبطال آسيا، على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم.وكانت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، شهدت أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن "لاعبي الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا بشأن تلك الواقعة، حيث أكد إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، بالإضافة إلى أنه ستتم إحالة المباراة إلى اللجان المختصة لبحث تفاصيل الأزمة.وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إعادة المباراة مرة أخرى.وأضاف: "علاقتنا مع الرياض تسير في الاتجاه الصحيح، ولا يجب أن تصبح الرياضة أداة سياسية في يد طرف أمام الآخر".
https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, رياضة, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, رياضة, الأخبار

وزير خارجية السعودية يبحث "المشكلة الأخيرة" مع نظيره الإيراني ويدعوه لمباراة

07:36 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 07:40 GMT 07.10.2023)
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jamوزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين
وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، في العاصمة الصينية بكين، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Photo / IRNA/Ahamad Moeini Jam
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اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، على ضرورة تسريع التعاون المشترك بين بلديهما في مختلف المجالات.
وحسب وكالة أنباء "فارس"، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين الوزيرين، أمس الجمعة.
وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه وفقا للسير السليم للعلاقات السياسية بين البلدين.
وأشار الوزيران إلى أهمية تسريع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين طهران والرياض.
كما بحثا أيضا دور التعاون الثقافي والرياضي في تعزيز أجواء الصداقة بين البلدين.
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إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
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وخلال التشاور حول تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي، اتفق الجانبان على تقديم المشورة للمؤسسات الرياضية في البلدين لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين ناديين من البلدين (سباهان أصفهان والاتحاد) في إطار دوري أبطال آسيا، على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم.

وبدوره، دعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لحضور أول مباراة قادمة لكرة القدم بين البلدين، في المملكة العربية السعودية.

وكانت مباراة نادي اتحاد جدة السعودي ومستضيفه سباهان أصفهان الإيراني، الاثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، شهدت أزمة أدت إلى إلغاء اللقاء.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن "لاعبي الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".
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وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".
وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا بشأن تلك الواقعة، حيث أكد إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، بالإضافة إلى أنه ستتم إحالة المباراة إلى اللجان المختصة لبحث تفاصيل الأزمة.
وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية، إنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على إعادة المباراة مرة أخرى.
وأضاف: "علاقتنا مع الرياض تسير في الاتجاه الصحيح، ولا يجب أن تصبح الرياضة أداة سياسية في يد طرف أمام الآخر".
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