https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-لواء-نحال-خلال-اشتباك-مع-مقاتل-فلسطيني-1081774506.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد لواء "نحال" خلال اشتباك مع مقاتل فلسطيني

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد لواء "نحال" خلال اشتباك مع مقاتل فلسطيني

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل قائد لواء "نحال" في مواجهة مع أحد المقاتلين الفلسطينيين بالقرب من معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) جنوب إسرائيل. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T21:04+0000

2023-10-07T21:04+0000

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وقال الجيش في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس": "سمح بالنشر أن قائد لواء ناحال، المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل اليوم في مواجهة مع أحد الإرهابيين بالقرب من كيرم شالوم".وأوضح أن شتاينبرغ، البالغ من العمر 42 عاما من سكان مستوطنة شوماريا، كان في طريقه لتبادل إطلاق النار الذي دار بين قوة إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين.وأضاف أنه واجه في طريقه مسلحا فلسطينيا وقُتل خلال تبادل إطلاق النار بالقرب من كيرم شالوم.ولواء "نحال" أحد ألوية ما تسمى بـ "النخبة" بالجيش الإسرائيلي، وهي كتيبة مشاة.وارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في أكبر عملية تسلل فلسطينية داخل المستوطنات إلى 250، فيما بلغ عدد الحرجى 1500 بينهم العشرات في حالة حرجة.وصباح اليوم السبت، شنت حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على الجنوب والوسط، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة حماس من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأطلقت حماس وابلا من الصواريخ في وقت سابق مساء السبت على مناطق وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة في ريشون لتسيون، وإصابة مباشرة لمبنى في تل أبيب.في المقابل، ردت إسرائيل بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".

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