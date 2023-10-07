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نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
https://sputnikarabic.ae/20231007/نتنياهو-متوعدا-سنحول-كل-الأماكن-في-هذه-المدينة-الشريرة-إلى-أنقاض-يا-سكان-غزة-اخرجوا-من-هناك-الآن-1081771850.html
نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحويل غزة التي وصفها بالمدينة الشريرة إلى أنقاض، داعيا سكانها إلى الخروج منها على الفور. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T19:41+0000
2023-10-07T19:50+0000
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جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو نشرتها هيئة البث الإسرائيلية عقب اجتماع طارئ للحكومة، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حماس صباح اليوم إلى العمق الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وردت عليها إسرائيل بعمليات قصف متواصلة لقطاع غزة.وقال نتنياهو: " "لقد بدأت حماس حربا قاسية وشريرة. سننتصر في هذه الحرب، لكن الثمن باهظ للغاية".وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق أن حدث في إسرائيل، وسأتأكد من عدم تكراره مرة أخرى. والحكومة بأكملها تقف وراء هذا القرار".
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن

19:41 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 19:50 GMT 07.10.2023)
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتحويل غزة التي وصفها بالمدينة الشريرة إلى أنقاض، داعيا سكانها إلى الخروج منها على الفور.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لنتنياهو نشرتها هيئة البث الإسرائيلية عقب اجتماع طارئ للحكومة، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حماس صباح اليوم إلى العمق الإسرائيلي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين، وردت عليها إسرائيل بعمليات قصف متواصلة لقطاع غزة.
وقال نتنياهو: " "لقد بدأت حماس حربا قاسية وشريرة. سننتصر في هذه الحرب، لكن الثمن باهظ للغاية".
وأضاف: "ما حدث اليوم لم يسبق أن حدث في إسرائيل، وسأتأكد من عدم تكراره مرة أخرى. والحكومة بأكملها تقف وراء هذا القرار".
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