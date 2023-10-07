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بوتين وتوكاييف وميرزيوييف يدشنون خط إمداد الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان
بوتين وتوكاييف وميرزيوييف يدشنون خط إمداد الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان
دشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، خط إمداد أوزبكستان بالغاز الروسي عبر أراضي... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T12:50+0000
2023-10-07T12:50+0000
روسيا
أخبار أوزبكستان الآن
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وذكرت شركة "غازبروم" أنه من المقرر أن يبدأ تصدير الغاز الروسي عبر كازاخستان إلى أوزبكستان في الربع الأخير من عام 2023. وتم توقيع العقد في يونيو/حزيران، من قبل رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، ووزير الطاقة الأوزبكستاني، زورابيك ميرزاماخمودوف.وقال الرئيس الأوزبكستناني، شوكت ميرزيوييف، إن أوزبكستان مستعدة للتعاون طويل الأمد مع روسيا في قطاع النفط والغاز.وتابع ميرزيوييف، خلال حفل بدء توريد الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر أراضي كازاخستان: "تنفيذ هذا المشروع هو مثال حي للتعاون متبادل المنفعة بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، ونحن على استعداد لتطوير شراكة طويلة الأمد في هذا المجال".وفي السياق نفسه، قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "تمر أكثر من 20 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز الرئيسية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 255 مليار متر مكعب عبر أراضي كازاخستان. وكازاخستان مهتمة بالاستخدام الكامل لإمكانات النقل الخاصة بها وهي مستعدة لزيادة حجم نقل الغاز الروسي بشكل أكبر".
https://sputnikarabic.ae/20230926/عام-على-تفجير-خطي-أنابيب-الغاز-الروسي-التيار-الشمالي-1081409142.html
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روسيا, أخبار أوزبكستان الآن
روسيا, أخبار أوزبكستان الآن

بوتين وتوكاييف وميرزيوييف يدشنون خط إمداد الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان

12:50 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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دشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، خط إمداد أوزبكستان بالغاز الروسي عبر أراضي كازاخستان.
وذكرت شركة "غازبروم" أنه من المقرر أن يبدأ تصدير الغاز الروسي عبر كازاخستان إلى أوزبكستان في الربع الأخير من عام 2023. وتم توقيع العقد في يونيو/حزيران، من قبل رئيس شركة "غازبروم"، أليكسي ميلر، ووزير الطاقة الأوزبكستاني، زورابيك ميرزاماخمودوف.
وقال الرئيس الأوزبكستناني، شوكت ميرزيوييف، إن أوزبكستان مستعدة للتعاون طويل الأمد مع روسيا في قطاع النفط والغاز.
تفجير خط أنابيب الغاز الروسي التيار الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
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عام على تفجير خطي أنابيب الغاز الروسي "التيار الشمالي1 و2"
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وتابع ميرزيوييف، خلال حفل بدء توريد الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر أراضي كازاخستان: "تنفيذ هذا المشروع هو مثال حي للتعاون متبادل المنفعة بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، ونحن على استعداد لتطوير شراكة طويلة الأمد في هذا المجال".
وفي السياق نفسه، قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف: "تمر أكثر من 20 ألف كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز الرئيسية بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 255 مليار متر مكعب عبر أراضي كازاخستان. وكازاخستان مهتمة بالاستخدام الكامل لإمكانات النقل الخاصة بها وهي مستعدة لزيادة حجم نقل الغاز الروسي بشكل أكبر".
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