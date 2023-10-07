https://sputnikarabic.ae/20231007/دمشق-فلسطين-تقترب-من-الانتصار-1081758550.html
دمشق: فلسطين تقترب من الانتصار
دمشق: فلسطين تقترب من الانتصار
تضامنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T14:43+0000
2023-10-07T14:43+0000
2023-10-07T14:44+0000
العالم العربي
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أخبار فلسطين اليوم
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ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام" صورة للمسجد الأقصى كتب عليها "طوفان الأقصى".وبدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان نشرته "سانا"، لقد "سجلت فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وذلك في عملية طوفان الأقصى التي بدأت صباح اليوم ضد الكيان العنصري الصهيوني وتأتي العملية بعد يوم واحد من ذكرى الانتصار العربي الكبير في السادس من تشرين الأول (أكتوير) عام 1973".وأكدت الخارجية السورية أن "التاريخ سيكتب الفكر الحكيم والشجاعة المطلقة والإبداع في المواجهة والتصدي التي يقدمها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في مواجهة الصلف الصهيوني والتعجرف الإسرائيلي الذي لا سابق له في تاريخ العالم".وتابعت الخارجية في بيانها: "ترفع سوريا رأسها عالياً بشهداء الثورة الفلسطينية والأبطال الذين خططوا، وحققوا عملية طوفان الأقصى".وشددت دمشق على أن "المقاومة الفلسطينية وأبطالها يستحقون كل الدعم من جميع الدول العربية ومن المناضلين من أجل الحرية والتقدم والاستقلال في كل أنحاء العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم
دمشق: فلسطين تقترب من الانتصار
14:43 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 14:44 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
تضامنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم السبت، مع العملية التي أطلقها الجناح العسكري لحركة "حماس" التي حملت عنوان "طوفان الأقصى"، فيما أكدت الخارجية السورية أن فلسطين أصبحت "تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".
ونشرت القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام" صورة للمسجد الأقصى كتب عليها "طوفان الأقصى".
وبدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان نشرته "سانا"
، لقد "سجلت فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة سطراً جديداً على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وذلك في عملية طوفان الأقصى التي بدأت صباح اليوم ضد الكيان العنصري الصهيوني وتأتي العملية بعد يوم واحد من ذكرى الانتصار العربي الكبير في السادس من تشرين الأول (أكتوير) عام 1973".
واعتبرت دمشق أن "هذا الإنجاز المشرف الذي حققه الشعب الفلسطيني يثبت مرة أخرى أن الطريق الوحيد لإنجاز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها وتحدي سلطات الاحتلال الصهيونية المتعجرفة التي زادت حكومتها اليمينية المتطرفة من إجراءاتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأكدت الخارجية السورية أن "التاريخ سيكتب الفكر الحكيم والشجاعة المطلقة والإبداع في المواجهة والتصدي التي يقدمها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في مواجهة الصلف الصهيوني والتعجرف الإسرائيلي الذي لا سابق له في تاريخ العالم".
وأدانت دمشق "ممارسات الاحتلال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن رد المقاومة على هذه الممارسات يثبت حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة على أرضه وممارسته لحق العودة المشروع وبناء مستقبل يليق بهذا الشعب وتراثه وكرامته التي حاول المستعمرون الصهاينة سلبها".
وتابعت الخارجية في بيانها: "ترفع سوريا رأسها عالياً بشهداء الثورة الفلسطينية والأبطال الذين خططوا، وحققوا عملية طوفان الأقصى".
وأكدت دمشق "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب والمنهجية الصهيونية، وتشدد على أن فلسطين أصبحت تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".
وشددت دمشق على أن "المقاومة الفلسطينية وأبطالها يستحقون كل الدعم من جميع الدول العربية ومن المناضلين من أجل الحرية والتقدم والاستقلال في كل أنحاء العالم".