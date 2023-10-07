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https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-مقتل-40-إسرائيليا-على-الأقل-وإصابة-ما-يزيد-عن-800-1081755237.html
"طوفان الأقصى"... مقتل نحو 40 إسرائيليا وإصابة ما يزيد على 800
"طوفان الأقصى"... مقتل نحو 40 إسرائيليا وإصابة ما يزيد على 800
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة" إلى 40 قتيلا على الأقل بنيران مسلحين من حركة "حماس" الفلسطينيين، أطلقوا صباح اليوم السبت، عملية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T13:30+0000
2023-10-07T13:40+0000
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وأعلنت نجمة داود الحمراء (هيئة البث الإسرائيلية)، مقتل 40 إسرائيليا على الأقل حتى الآن، وإصابة المئات، وفق القناة "13" الإسرائيلية.وقالت مستشفى "سوروكا" في بئر السبع جنوب إسرائيل، إنها استقبلت حتى الآن 370 مصابا بينهم 77 في حالة وصفت بـ "الحرجة والخطيرة"، و59 في حالة متوسطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".وبحسب "يديعوت" لم يتمكن الجيش الإسرائيلي بعد من السيطرة على المستوطنات التي استولت عليها "حماس"، ويتم الآن ضخ المزيد من القوات إلى الجنوب.وأضافت: "ولا تزال سبع مناطق في غلاف غزة، تسلل إليها إرهابيو حماس، تعتبر مراكز قتالية نشطة. ثلاث من المستوطنات تقع تحت السيطرة الكاملة لحماس، والجيش الإسرائيلي يواصل إرسال قوات إضافية إلى جنوب البلاد".وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن عدد القتلى الإسرائيليين يزيد عن 40 قتيلا حتى الآن، إضافة لـ 800 مصاب على الأقل.وأضافت أن مسلحي "حماس" يحتجزون عشرات المستوطنين رهائن في مستوطنة "بيري"، وأن قوات واسعة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان.وتابعت أن "مالطا دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد عقب أحداث الهجوم في إسرائيل".وتم تأجيل الاجتماع الخاص للحكومة الإسرائيلية لمناقشة هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل للمرة الثالثة حتى الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"طوفان الأقصى"... مقتل نحو 40 إسرائيليا وإصابة ما يزيد على 800

13:30 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة" إلى 40 قتيلا على الأقل بنيران مسلحين من حركة "حماس" الفلسطينيين، أطلقوا صباح اليوم السبت، عملية تسلل واسعة ومباغتة تحت اسم "طوفان الأقصى".
وأعلنت نجمة داود الحمراء (هيئة البث الإسرائيلية)، مقتل 40 إسرائيليا على الأقل حتى الآن، وإصابة المئات، وفق القناة "13" الإسرائيلية.
وقالت مستشفى "سوروكا" في بئر السبع جنوب إسرائيل، إنها استقبلت حتى الآن 370 مصابا بينهم 77 في حالة وصفت بـ "الحرجة والخطيرة"، و59 في حالة متوسطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب "يديعوت" لم يتمكن الجيش الإسرائيلي بعد من السيطرة على المستوطنات التي استولت عليها "حماس"، ويتم الآن ضخ المزيد من القوات إلى الجنوب.
وأضافت: "ولا تزال سبع مناطق في غلاف غزة، تسلل إليها إرهابيو حماس، تعتبر مراكز قتالية نشطة. ثلاث من المستوطنات تقع تحت السيطرة الكاملة لحماس، والجيش الإسرائيلي يواصل إرسال قوات إضافية إلى جنوب البلاد".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن عدد القتلى الإسرائيليين يزيد عن 40 قتيلا حتى الآن، إضافة لـ 800 مصاب على الأقل.
وأضافت أن مسلحي "حماس" يحتجزون عشرات المستوطنين رهائن في مستوطنة "بيري"، وأن قوات واسعة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان.
وتابعت أن "مالطا دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد عقب أحداث الهجوم في إسرائيل".
وتم تأجيل الاجتماع الخاص للحكومة الإسرائيلية لمناقشة هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل للمرة الثالثة حتى الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل.
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