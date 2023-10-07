"طوفان الأقصى"... مقتل نحو 40 إسرائيليا وإصابة ما يزيد على 800
13:30 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 13:40 GMT 07.10.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين في مستوطنات ما تسمى "غلاف غزة" إلى 40 قتيلا على الأقل بنيران مسلحين من حركة "حماس" الفلسطينيين، أطلقوا صباح اليوم السبت، عملية تسلل واسعة ومباغتة تحت اسم "طوفان الأقصى".
وأعلنت نجمة داود الحمراء (هيئة البث الإسرائيلية)، مقتل 40 إسرائيليا على الأقل حتى الآن، وإصابة المئات، وفق القناة "13" الإسرائيلية.
מד"א מעדכן: 40 נרצחו עד כה, מאות נפצעו; מטחי הירי נמשכים | משדר מיוחד— חדשות 13 (@newsisrael13) October 7, 2023
לכל הפרטים - https://t.co/EIlMeBRD7H
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) pic.twitter.com/YG5wcfyGPh
وقالت مستشفى "سوروكا" في بئر السبع جنوب إسرائيل، إنها استقبلت حتى الآن 370 مصابا بينهم 77 في حالة وصفت بـ "الحرجة والخطيرة"، و59 في حالة متوسطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وبحسب "يديعوت" لم يتمكن الجيش الإسرائيلي بعد من السيطرة على المستوطنات التي استولت عليها "حماس"، ويتم الآن ضخ المزيد من القوات إلى الجنوب.
وأضافت: "ولا تزال سبع مناطق في غلاف غزة، تسلل إليها إرهابيو حماس، تعتبر مراكز قتالية نشطة. ثلاث من المستوطنات تقع تحت السيطرة الكاملة لحماس، والجيش الإسرائيلي يواصل إرسال قوات إضافية إلى جنوب البلاد".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن عدد القتلى الإسرائيليين يزيد عن 40 قتيلا حتى الآن، إضافة لـ 800 مصاب على الأقل.
ישראל במלחמה | מניין ההרוגים הרשמי עלה - לפחות 40 נרצחו בהתקפה של חמאס, לפחות 800 נפצעו. עדכונים השוטפים >>> https://t.co/6wTb4lwOMg— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023
وأضافت أن مسلحي "حماس" يحتجزون عشرات المستوطنين رهائن في مستوطنة "بيري"، وأن قوات واسعة من الجيش الإسرائيلي وصلت إلى المكان.
وتابعت أن "مالطا دعت مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد عقب أحداث الهجوم في إسرائيل".
מלטה קוראת למועצת הביטחון של האו"ם להתכנס בעקבות אירועי התקיפה בישראל@ShirazTikva— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023
وتم تأجيل الاجتماع الخاص للحكومة الإسرائيلية لمناقشة هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل للمرة الثالثة حتى الساعة 18:00 بتوقيت إسرائيل.