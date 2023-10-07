https://sputnikarabic.ae/20231007/كتائب-القسام-تعلن-السيطرة-على-معبر-إيرز-والجماهير-الفلسطينية-تحرق-آليات-إسرائيلية-وسط-غزة-1081748811.html

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر "إيرز" والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر "إيرز" والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T10:35+0000

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ورصدت كاميرا "سبوتنيك" توجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.وأفاد الإعلام الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن حركة حماس تسيطر فعلياً على محيط قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية أسرت أكثر من 35 جندياً، في الوقت الذي تشهد فيه استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في 7 مناطق في غلاف قطاع غزةوكانت "كتائب القسام" قد أعلنت النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-مقتل-نحو-22-إسرائيليا-وإصابة-أكثر-من-500-منذ-بدء-هجوم-حماس-1081747475.html

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