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https://sputnikarabic.ae/20231007/كتائب-القسام-تعلن-السيطرة-على-معبر-إيرز-والجماهير-الفلسطينية-تحرق-آليات-إسرائيلية-وسط-غزة-1081748811.html
"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر "إيرز" والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة
"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر "إيرز" والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T10:35+0000
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ورصدت كاميرا "سبوتنيك" توجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.وأفاد الإعلام الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن حركة حماس تسيطر فعلياً على محيط قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية أسرت أكثر من 35 جندياً، في الوقت الذي تشهد فيه استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في 7 مناطق في غلاف قطاع غزةوكانت "كتائب القسام" قد أعلنت النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20231007/إعلام-مقتل-نحو-22-إسرائيليا-وإصابة-أكثر-من-500-منذ-بدء-هجوم-حماس-1081747475.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم, اسرائيل

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر "إيرز" والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

10:35 GMT 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" توجه مئات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى معبر إيرز، بعد السيطرة عليه، وجرت اشتباكات في محيط المعبر، مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان في المكان.

وأظهر مقطع فيديو عودة مقاتلين إلى غزة ومعهم آليات عسكرية إسرائيلية بعد ساعات من إعلان بدء عملية "طوفان الأقصى"، وتجمع مئات الغزيين وسط مدينة غزة وقاموا بحرق بعض الآليات العسكرية الإسرائيلية، وسط فرحة لما حققه المقامون في قطاع غزة، وهتافات من الجماهير الموجودة، والتي عبرت عن دعمها لعملية "طوفان الأقصى".

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن حركة حماس تسيطر فعلياً على محيط قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المقاومة الفلسطينية أسرت أكثر من 35 جندياً، في الوقت الذي تشهد فيه استمرار الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في 7 مناطق في غلاف قطاع غزة
عملية دهس في تل أبيب، 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
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وذكر الإعلام الإسرائيلي أن حركة الملاحة الجوية تعطلت في مطار بن غوريون نتيجة إطلاق صافرات الإنذار، مؤكداً مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعاري هنيغف برصاص مسلحين فلسطينيين، مشيرًا إلى 2220 صاروخًا أطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

&quot;كتائب القسام&quot; تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

&quot;كتائب القسام&quot; تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

&quot;كتائب القسام&quot; تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

&quot;كتائب القسام&quot; تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

1/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

2/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

3/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

4/4
© Sputnik . Ajwad Jradat

"كتائب القسام" تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق آليات إسرائيلية وسط غزة

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.
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اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيبث مباشر للأحداث في غلاف غزة... مفاجأة هزت إسرائيل... صور وفيديو10:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:54 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 أكتوبر, 18:32 GMT
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