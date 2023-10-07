https://sputnikarabic.ae/20231007/لحظة-سيطرة-عناصر-من-حماس-على-دبابة-إسرائيلية-وأسر-من-في-داخلها-فيديو-1081739951.html
لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية
2023-10-07T06:15+0000
2023-10-07T06:15+0000
2023-10-07T06:28+0000
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وزعم أحد الصحفيين الذي التقط أحد المشاهد أنه تم خطف عدد كبير من الجنود بعد الاقتحام على دبابة إسرائيلية، من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".
https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-حماس-تشن-عملية-مزدوجة-تشمل-إطلاق-صواريخ-وتسلل-مخربين-إلى-داخل-إسرائيل-1081738206.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية
سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية
لحظة سيطرة عناصر من "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر طاقمها... فيديو
06:15 GMT 07.10.2023 (تم التحديث: 06:28 GMT 07.10.2023) تابعنا عبر
تداولت وسائل تواصل اجتماعي فلسطينية مشاهد سيطرة حركة "حماس" على دبابة إسرائيلية وأسر من في داخلها.
وزعم أحد الصحفيين الذي التقط أحد المشاهد أنه تم خطف عدد كبير من الجنود بعد الاقتحام على دبابة إسرائيلية، من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس
الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".