https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-حماس-تشن-عملية-مزدوجة-تشمل-إطلاق-صواريخ-وتسلل-مخربين-إلى-داخل-إسرائيل-1081738206.html

الجيش الإسرائيلي: "حماس" تشن عملية مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ وتسلل مخربين إلى داخل إسرائيل

الجيش الإسرائيلي: "حماس" تشن عملية مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ وتسلل مخربين إلى داخل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية... 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T05:19+0000

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القدس - سبوتنيك. وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "جيش الدفاع سيدافع عنه سكان دولة إسرائيل، منظمة حماس الإرهابية ستدفع ثمنًا باهظًا". حسب وصفه.ودعا الجمهور إلى "الانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل".وكان مراسل "سبوتنيك" قد أفاد، اليوم السبت، بإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات الإسرائيلية، فيما تصدى نظام القبة الحديدية لبعضها.في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.وأصدرت وزارة الداخلية في غزة، بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في المدارس كافة في قطاع غزة حتى إشعار آخر، في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.أعقب ذلك إعلان المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الذراع العسكري لحركة "حماس" اخترق حدود غلاف غزة بالمركبات العسكرية، فيما طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف غزة بالبقاء في المنازل خشية وقوع حادث أمني.

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